OSN: Aj na ekonomický rast sa treba pozerať cez optiku šťastia

New York 19. marca (TASR) - Po šťastí a blahu túžia ľudia všade na svete. Majú univerzálny charakter, preto je dôležité brať ich do úvahy pri zostavovaní programov pre verejnosť. Uviedla to OSN v spojitosti s Medzinárodným dňom šťastia, ktorý pripadá na 20. marca a v rámci dní vyhlásených OSN sa slávi od roku 2013.



OSN považuje hľadanie šťastia za jeden zo základných cieľov existencie ľudskej bytosti.



Valné zhromaždenie OSN (VZ OSN) vyhlásilo 20. marec za Medzinárodný deň šťastia v rezolúcii A/RES/66/281 z 12. júla 2012. OSN tým uznala, že šťastie a blaho sú nielen všeobecné túžby ľudí, ale mali by sa dostať aj záležitosťami, ktorými sa zaoberajú politici. OSN zároveň uznala, že ľudia všade na svete pokladajú šťastie za dôležitý faktor v živote. Aj na ekonomický rast sa treba pozerať širšie, vyváženejšie - cez optiku šťastia pre ľudí.



OSN v predchádzajúcich rokoch vyzývala svoje členské štáty, medzinárodné i regionálne organizácie, občiansku spoločnosť a verejnosť, aby si Medzinárodný deň šťastia pripomínali rôznymi podujatiami a kampaňami.



Za vyhlásením Medzinárodného dňa šťastia stála iniciatíva Bhutánskeho kráľovstva, ktoré od roku 1970 nad ukazovateľ hrubý domáci produkt (HDP) kladie index "hrubé domáce šťastie".