OSN: Po 30 rokoch detských práv bol dosiahnutý pokrok

New York 18. novembra (TASR) - Deti na celom svete žijú dlhšie a zdravšie, ale zároveň čelia novým hrozbám, ako je napríklad klimatická zmena, informoval v pondelok Detský fond OSN (UNICEF).



V správe pri príležitosti 30. výročia Dohovoru OSN o právach dieťaťa organizácia hodnotí pokrok a výzvy, s ktorým sa dnes mladí ľudia vyrovnávajú.



Riaditeľka UNICEF Henrietta Foreová vo vyhlásení uviedla, že "za posledné tri desaťročia sa podarilo dosiahnuť pôsobivé zisky pre deti", ale "nie je veľmi pravdepodobné, že tým najchudobnejším a najzraniteľnejším sa bude dariť".



"Okrem pretrvávajúcich výziev v oblasti zdravia, výživy a vzdelávania musia deti v súčasnosti čeliť novým hrozbám, ako je klimatická zmena, zneužívanie cez internet a kyberšikanovanie," dodala Foreová.



Pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý od roku 1989, správa uvádza, že globálna miera úmrtnosti detí do päť rokov klesla približne o 60 percent. Viac detí chodí na základnú školu a práva detí ovplyvnili zákony v mnohých krajinách.



UNICEF však zdôrazňuje, že pokrok nebol rovnomerný, pričom pri deťoch do päť rokov z najchudobnejších domácností je dvakrát také pravdepodobné, že umrú z príčin, ktorým je možné predchádzať, ako bohatšie deti v rozvojových krajinách.



Proti osýpkam je očkovaná iba polovica chudobných detí v subsaharskej Afrike a niektoré dievčatá sú teraz viac ohrozené detským manželstvom ako v roku 1989.