Osobnosti slovenského jazyka - Ján Palárik

Raková/Bratislava 2. júla (TASR) - TASR prináša v rámci spravodajského seriálu krátke profily osobností, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o pozdvihnutie, rozvoj a kodifikáciu spisovného jazyka Slovákov. K popredným osobnostiam patril kňaz, publicista a jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej drámy Ján Palárik.



Narodil sa 27. apríla 1822 v obci Raková. Pochádzal z učiteľskej rodiny, a tak počiatočné základné vzdelanie dostal od rodičov. V klasickom vzdelávaní pokračoval na gymnáziu v Žiline a v Kecskeméte, teológiu študoval v Ostrihome, v Bratislave a v Trnave.



Po vysvätení v Ostrihome v januári 1847 pôsobil najskôr ako kňaz v Starom Tekove, potom v Štiavnických Baniach. Následne bol v lete 1851 preložený na nemeckú faru do Budapešti, kde sa dostal za trest, pretože jeho progresívne názory sa cirkevnej vrchnosti nepáčili. Ako farár horlil za občianske práva, národnú i sociálnu slobodu, zastával sa demokratizačných reformných zásad v cirkvi. Od roku 1862 až do svojej smrti pôsobil v Majcichove.



Ján Palárik, ktorý patrí k zakladateľom modernej slovenskej drámy, je autorom viacerých divadelných hier, ako napríklad Inkognito, Drotár či veselohry Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, ktorá mu priniesla najväčší úspech.



Písal do časopisov Cyrill a Method, Listy pro výchovu, školu a literatúru, Priateľ školy a literatúry, do Slovenských novín, časopisu Sokol, do Peštbudínskych vedomostí, ako aj almanachov Concordia, Svornosť a Lipa. V rokoch 1852 až 1855 redigoval Katolícke noviny pre dom a cirkev.



Činný bol aj pri organizovaní národného školstva a osvety, pričom vyzýval na zakladanie knižníc a vzdelávacích spolkov. Napísal niekoľko učebníc náboženstva, čítaniek a gramatík pre slovenské školy. Podporoval tiež založenie slovenského gymnázia v Kláštore pod Znievom a kníhtlačiarenského spolku Minerva v Budapešti.



Ján Palárik zomrel 7. decembra 1870 v obci Majcichov.