Ostrý zrak aj po štyridsiatke? Doprajte svojim očiam slobodu
Spozorovali ste, že knihu držíte pri čítaní čoraz ďalej?
Autor OTS
Bratislava 29. septembra (OTS) - Pri zadávaní hesla do mobilu prižmurujete oči? Ostrý zrak po štyridsiatke nemusí byť privilégiom. Starnutie zraku je síce prirodzený jav, ale dá sa zvrátiť vďaka moderným laserovým zákrokom. Stačí pár sekúnd a nosenie okuliarov sa stane len nepríjemnou spomienkou.
Zhoršenie zraku môže nastať v každom veku, ale najčastejšie k nemu dochádza po štyridsiatke. Dôvodom je fakt, že šošovka sa stáva postupne tuhšou. Znížená flexibilita šošovky znamená stratu schopnosti rýchlo a presne zaostriť na okolité predmety. Tento stav sa odborne nazýva presbyopia, hovorovo starecká slabozrakosť. Príznaky presbyopie spoznáte veľmi rýchlo. Pri čítaní začnete držať knihu či telefón ďalej od očí a po dlhšom zaostrovaní vás môže začať bolieť hlava alebo oči.
„Je to prirodzený prejav fyziologických zmien v dôsledku starnutia a prejavuje sa znížením zrakovej ostrosti na blízke vzdialenosti. Ľudia s presbyopiou si musia vzďaľovať od očí displej mobilného telefónu alebo knihu, aby dokázali prečítať písmená,“ opisuje tento stav MUDr. Veronika Combová z VESELY Očná Klinika. Dobrá správa je, že presbyopia sa dá riešiť nielen okuliarmi, ale tiež šetrnými operačnými zákrokmi PRELEX a FemtoPRELEX.
Veľa ľudí po zhoršení zraku automaticky siahne po okuliaroch. Toto riešenie je nepraktické hlavne pre aktívnych ľudí, ktorí športujú alebo pracujú v dynamickom prostredí. Najlepším riešením sú zákroky PRELEX alebo Allotex.
PRELEX (Presbyopic Lens Exchange) je zákrok, počas ktorého sa prirodzená šošovka oka vymení za umelú multifokálnu. Znamená to, že po zákroku budete perfektne vidieť do diaľky aj na blízko. Okrem navrátenia zraku má PRELEX výhodu taktiež v tom, že pôsobí ako prevencia sivého zákalu.
Zákrok Allotex sa vykonáva ambulantne v lokálnej anestézii a trvá len 15 minút, počas ktorých je do oka implantovaný kruhový segment. Allotex je vhodnou alternatívou pre ľudí dobre vidiacich do diaľky alebo pre tých, ktorí ešte nepotrebujú zákrok PRELEX. Výhodou tejto metódy je možnosť odstránenia implantátu, ak je to potrebné.
Aký zákrok je pre vás vhodnejší? „Detailne vám oči vyšetríme pomocou najmodernejších prístrojov a postupov, preberieme s vami životný štýl a vaše očakávania a následne vám odporučíme zákrok na mieru vašim špecifickým potrebám,“ radí MUDr. Combová.
Pred každým zákrokom je potrebné absolvovať predoperačné vyšetrenie. Trvá približne dve hodiny a jeho súčasťou je aj konzultácia. Vyšetrenie preverí stav rohovky, šošovky a očného pozadia. Overia sa tiež všetky parametre potrebné pre výber implantátu. Samotný zákrok je bezbolestný a veľmi rýchly. Na výber máte dva rôzne spôsoby implantácie.
Klasická fakoemulzifikácia PRELEX prebieha pod rukami skúseného operátora. Zákrok FemtoPRELEX je riadený približne na 60 % femtosekundovým laserom CATALYS. Laser rozdelí šošovku na malé časti s vysokou presnosťou, čím sa minimalizuje práca chirurga. Už niekoľko minút po zákroku pacient vidí jasnejšie.
„Všetky tieto najmodernejšie zákroky sa vykonávajú v lokálnej anestézii, trvajú len niekoľko minút a sú úplne bezbolestné. Celkovo sú operácie očí vykonávané špeciálnym femtosekundovým laserom považované za jedny z najkomfortnejších medicínskych zákrokov,“ dodáva očná lekárka.
Najväčším plusom operácie PRELEX je prinavrátenie zraku na všetky vzdialenosti. „Zákrok PRELEX je zároveň prevenciou pred sivým zákalom, teda postupným zakaľovaním šošovky vplyvom starnutia, ktorý sa začína prejavovať u ľudí po prekročení šesťdesiatky a týka sa každého, bez rozdielu,“ hovorí očná lekárka MUDr. Veronika Combová z VESELY Očná Klinika.
Šošovky EDOF, ktoré sa na klinike používajú, sú zárukou ostrého obrazu bez rušivých odleskov. Operovať je možné obe oči naraz. Vrátiť sa k bežným činnostiam môžete prakticky ihneď na druhý deň, ale lekári odporúčajú 2 až 3 dni voľna. Všetci pacienti sa po zákroku zhodli na tom, že kvalita života sa im výrazne zlepšila a mnohí ľutujú, že operáciu neabsolvovali skôr. „Je oslobodzujúce čítať, športovať alebo pracovať na počítači bez okuliarov,“ potvrdzuje jeden z pacientov.
Zákroky PRELEX sú riešením na celý život. Využite aj vy medicínsky pokrok a užívajte si komfort ostrého videnia. Vďaka laserovým technológiám a kvalitným implantátom ide o bezpečnú investíciu do aktívneho života bez obmedzení. Objednajte sa na konzultáciu v očnej klinike VESELY. Skúsení lekári vám vyšetria zrak, preberú s vami vaše očakávania a navrhnú riešenia šité na mieru vašim očiam.
