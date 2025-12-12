< sekcia Magazín
Otília je dôsledná
Meno Otília má nemecký pôvod a jeho význam je "bohatá, mocná bojovníčka".
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Meno Otília má nemecký pôvod a jeho význam je "bohatá, mocná bojovníčka". S nositeľkami krstného mena Otília sa na Slovensku stretávame výnimočne a oslovujeme ich Tilka.
Otílie, ktoré oslavujú meniny 12. decembra, už od svojho najútlejšieho detstva prejavujú túžbu všetko vlastniť, sú rodené majiteľky. Majú sklon potláčať svoje city. Sú málo sebaisté, ale ak ide o ich výsostné záujmy, je to naopak.
Otílie sú v práci vytrvalé, pozoruhodná je aj ich dôslednosť. Vedia si za každých okolností zachovať objektívnosť. Cítia sa nepríjemne vo svete konvencií a intríg. Spoločenské podujatia vyhľadávajú málokedy. Najradšej sú doma so svojimi najbližšími, ktorí pre ne veľa znamenajú.
Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Otílie sú zelená a biela. Ochranné rastliny kostihoj, ochranné kamene zafír a opál.
