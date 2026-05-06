Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Magazín

Milka a MONOPOLY – ikonické duo sa spája v novej kampani

Foto: Mondelēz

Nakupovanie mení na interaktívny herný zážitok a súťaž o limitovanú edíciu kultovej stolovej hry a ďalšie ceny.

Autor OTS
Bratislava 6. mája (TASR/OTS) – Výrobca lahodných čokolád a sušienok Milka a legendárna stolová hra od spoločnosti Hasbro MONOPOLY prinášajú úplne nový rozmer nakupovania. V rámci kampane „Take your chance“ môžu fanúšikovia vo viac ako 38 európskych krajinách a na vybraných medzinárodných letiskách zmeniť bežné nakupovanie na interaktívnu hru s možnosťou súťažiť o ceny v hodnote až 40 000 eur.

Milka a MONOPOLY prinášajú vysnívané výhry: na hráčov čaká až 40 000 eur
Ponuka výhier bola navrhnutá tak, aby reagovala na bežné finančné výdavky domácností a ponúkla rodinám atraktívne ceny. Medzi výhry patrí aj limitovaná edícia hry Milka MONOPOLY, finančné ceny aj príspevky na chod domácnosti, napríklad príspevok na nájom/splátku hypotéky v hodnote 1000 eur. Táto kampaň je vo svojej kategórii prvá svojho druhu aj rozsahu a jej cieľom je premeniť nakupovanie na nezabudnuteľný zážitok pre každého fanúšika značky Milka.



Sladká herná stratégia: každý nákup je vaším šikovným ťahom
Účasť v hre je jednoduchá: súťažné produkty Milka s motívmi hry MONOPOLY a QR kódom dovedú zákazníka po načítaní na hernú webovú stránku https://www.milka.com/sk/monopoly/. Zúčastniť sa však zákazník môže s akýmkoľvek produktom Milka. Tu sa hráč rozhodne, či si zvolí kartu Šanca, alebo bude ako v klasickej hre MONOPOLY zbierať karty nehnuteľností a vybuduje si vlastné impérium, čím získa možnosť hrať o väčšie výhry.

„Kampaňou Milka MONOPOLY chceme spájať rodiny a dať im možnosť hrať a vyhrávať,“ hovorí Lucie Červinková, Junior Brand Manager Milka Biscuits v Mondelēz International. „Spájame lahodný pôžitok značky Milka s ikonickou zábavou hry MONOPOLY a premieňame každodenný okamih na napínavý zážitok pre celú rodinu.“



„MONOPOLY boli vždy viac než len hrou. Sú o rozhodnutiach, ktoré robíte, rizikách, ktoré podstupujete, a o chvíľach vzájomného prepojenia, ktoré s nimi súvisia,“ uviedol Matt Proulx, Senior Vice President of Global Experiences, Collaborations and Music v Hasbro. „Spolupráca so značkou Milka predstavuje nový spôsob, ako preniesť ducha tejto hry do každodenného života a premeniť zákazníkom bežný nákup na zážitok, ktorý je interaktívny, zábavný a prináša možnosť nemalej výhry. Je to skvelý príklad toho, ako môžeme naše herné značky rozvíjať aj mimo dosky herného plánu a prinášať rodinám radosť aj na nečakaných miestach.“

O kampani
Rozsiahla 360° kampaň bude podporená širokou komunikáciou, ktorá odštartuje výraznými in-store materiálmi a retailovými aktivitami, na ktoré nadviažu televízia, YouTube, Meta, TikTok a spolupráca s influencermi. Milka špecificky cieli na rodiny, ktoré oceňujú spoločne zdieľané zážitky, rovnako ako na fanúšikov hier a popkultúry, ktorí majú radi nostalgiu, ako je práve hranie ikonickej stolovej hry. Spolupráca s MONOPOLY potvrdzuje záväzok spoločnosti Milka ponúkať spotrebiteľom nielen najvyššiu kvalitu, ale aj zážitky.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici