P. Kerekes: Ako maďarský katolík som robil film s českými ateistami

Bratislava 14. júla (TASR) - Program slovenských kín je pestrejší o nový počin dvojice českých dokumentaristov Víta Klusáka a Filipa Remundu - Jak Bůh hledal Karla. Koporoducentom roadmovie o hľadaní Boha v súčasnom Poľsku je slovenský režisér Peter Kerekes.



"S Filipom a s Vítom sa poznáme už 20 rokov, urobili sme spolu niekoľko filmov. Keď mi ponúkli spoluprácu na tomto filme, chcel som sa vyhovoriť na výhradu svedomia, ale priateľstvo je viac ako náboženské a národnostné postoje. A tak ako maďarský katolík som robil film s českými ateistami. A mám z toho radosť," komentoval Kerekes spoluprácu na snímke, ktorá odkrýva temný vplyv katolíckej cirkvi na spoločnosť, politiku a myslenie ľudí v súčasnom Poľsku. Prostredníctvom hlavného hrdinu upozorňuje na témy tolerované a obchádzané. Na pedofíliu kňazov, ich beztrestnosť a krytie, na antisemitizmus, jeho podporu, schvaľovanie a spájanie s vlastenectvom či fanatickú výchovu detí militantnými katolíkmi.



Sprievodcom provokatívnej roadmovie o pátraní po prítomnosti Boha v súčasnom svete a v Poľsku je český dokumentarista Karel Žalud, tápajúci hrdina, ktorý si počas nakrúcania prechádzal po rozpade manželstva vlastnou osobnou krízou. "Karel sa zároveň nápadne podobá stereotypnej predstave Poliakov o tom, ako vyzerá typický Čech, a z toho prirodzene vyplýva niekoľko mrazivo komických situácií," približuje distribučná spoločnosť Filmtopia snímku, v ktorej Karlov prevažne ateistický štáb navštívil masové stretnutia poľských veriacich, prenikol do antisemitského Rádia Maryja. Konfrontoval poľských kňazov s vymetaním diabla alebo so sexuálnym zneužívaním v rámci cirkvi.



"Šokovala ma samozrejmá previazanosť poľskej cirkvi s politikou. A to, že sa ľudia v Poľsku príliš nečudujú Rádiu Maryja, ktoré je totálne antisemitské a nenávistne homofóbne. Nikdy som o ňom nepočul, dozvedel som sa o ňom až od našich rešeršérov," spomína Klusák na nakrúcanie, ktoré trvalo šesť rokov, v desiatich poľských vojvodstvách. Režiséra prekvapila prítomnosť premiéra a polovice poľskej vlády na stretnutí poslucháčov rádia, o ktorom si myslel, že ide o okrajové médium. "To bol šok. Ukázalo sa, že antisemitské a xenofóbne je nielen Rádio Maryja, ale že sú takí aj jeho poslucháči, ktorým to moderátori ponúkajú. Tá stanica totiž funguje ako istý spúšťač, katalyzátor, ktorý ľudí k takému správaniu provokuje. Neexistuje totiž lepší spôsob, ako ovládať ľudí, než pomocou strachu a nenávisti," podčiarkol Klusák.



Dokument Jak Bůh hledal Karla je v slovenských kinách od 8. júla.