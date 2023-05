Packeta umožňuje posielať zásielky pomocou samoobslužných boxov

Ďalšie novinky v Packete

Zdieľanie zásielky s inou osobou v mobilnej aplikácii Packeta

Spolu so službou posielania zásielok cez Z-BOXy bola spustená aj ďalšia doplnková služba. Prostredníctvom mobilnej aplikácie odteraz umožníte vyzdvihnúť zásielku zo Z-BOXu aj inej osobe. Zdieľanie trvá len niekoľko sekúnd a je možné ho vykonať niekoľkými kliknutiami v aplikácií. Nemusíte tak k Z-BOXu chodiť vy osobne, ako to bolo doteraz.



Implementácia novej platobnej brány PayU v mobilnej aplikácií Packeta

Dôležitou súčasťou zmien je aj nasadenie novej platobnej brány PayU v rámci aplikácie Packeta, ktorá bude spustená v najbližších dňoch. PayU ponúka možnosť uloženia kreditnej karty v rámci tejto platobnej brány. Zároveň je uskutočnenie platieb prostredníctvom PayU znova o čosi rýchlejšie a bezpečnejšie. Zmena sa dotkne používateľov pri úhrade za objednávku prepravy a pri platbe dobierky prostredníctvom mobilnej aplikácie.



Z-Boxy

Z-Boxy sú samoobslužné výdajné miesta, ktoré sú k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ovládajú sa jednoducho pomocou mobilnej aplikácie Packeta. Ku svojej prevádzke potrebujú minimum energie, ktoré získavajú cez solárne panely. Umiestnené sú napríklad na parkoviskách, autobusových zástavkách či na námestiach, ale stoja aj v obchodných centrách.

Bratislava 31. mája (OTS) - Na posielanie zásielok už nemusíte stáť v dlhých radoch a vypisovať množstvo podacích lístkov. Packeta, ako prvá na Slovensku, umožňuje posielať si vzájomne zásielky aj pomocou svojich samoobslužných Z-BOXov. Využiť na to môžete ktorýkoľvek z 1 700 Z-Boxov na Slovensku. Túto novú službu Packeta spúšťa súčasne cez svojich 6 300 Z-Boxov v troch krajinách naraz.Zdroj foto: PacketaPosielanie zásielok funguje jednoducho cez mobilnú aplikáciu Packeta a trvá menej ako minútu. Zásielku je možné poslať taktiež aj do Českej republiky, Maďarska a Rumunska. „Veríme, že nová služba poteší nielen zákazníkov v mestách, ale predovšetkým v menších obciach, v ktorých sa naše klasické výdajné miesta nenachádzajú a iné možnosti posielania zásielok nemajú. Veľkou výhodou je aj to, že Z-BOXy sú dostupné 24 hodín denne, 7 dni v týždni. Môžete tak posielať zásielky bez ohľadu na otváracie hodiny kamenného výdajného miesta,“ konštatuje Alexander Jančo, výkonný riaditeľ Packeta na Slovensku.„Iba za dva roky sa nám podarilo vybudovať najväčšiu sieť automatických výdajných boxov a výdajných miest na Slovensku a môžeme povedať, že zákazníci nájdu naše Z-Boxy naozaj všade. Na Slovensku ich máme už viac ako 1 700 a v Európe je ich celkovo 6 300 kusov. V tomto roku sa plánujeme zamerať na kvalitu a dostupnosť Z-Boxov a výdajných miest. Chceme naďalej rozširovať a skvalitňovať našu sieť,“ dodáva Alexander Jančo.V aplikácii vyplní užívateľ potrebné údaje k odoslaniu zásielky. Aplikácia následne zobrazí šesťmiestne podacie heslo, ktoré čitateľne napíše na správne zabalenú zásielku. Vybraný Z-Box si užívateľ otvorí pomocou aplikácie. Tá sa spáruje so Z-Boxom a zobrazí voľné schránky. Užívateľ si vyberie schránku s vhodnou veľkosťou, klikne v aplikácii na „Otvoriť Z-Box“ a vloží zásielku dovnútra. Cena podávania zásielky cez Z-Box je 3,3 eur.Zdroj foto: Packeta• webe - https://www.packeta.sk/podanie-zbox • youtube - https://www.youtube.com/watch?v=6IKTjhXyv4o&feature=youtu.be