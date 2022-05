Padla prvá klapka filmu Kurz lezenia pre začiatočníkov

Bratislava 23. mája (TASR) - Herečka Michaela Čobejová sa opäť venuje aj úlohe producentky. V týchto dňoch sa pustila do nakrúcania romanticko-dobrodružného filmu s názvom Kurz lezenia pre začiatočníkov. "Príbeh úspešných päťdesiatnikov, ktorý sa odohráva v prostredí hôr chorvátskeho ostrova Hvar a slovenských Tatier, sľubuje napätie, zábavu, ale najmä lásku," priblížil snímku pre TASR PR manažér Radomír Brhlík. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť aj na Adyho Hajdu či českého herca Ivana Franěka.



Film v réžii Samuela Spišáka je inšpirovaný skutočnými ľuďmi a udalosťami, ktoré zažili jeho tvorcovia na miestach, kde sa snímka práve nakrúca. "Hovorila som si, že by bola škoda, keby z tohto príbehu nevznikol romantický film. Dôležité však je, aby sa námet páčil nielen mne, ale aby som našla podporu aj niekde inde, film predsa nie je úplne lacná záležitosť," hovorí herečka, autorka námetu a producentka. Po úspešnej romantickej komédii Pani dokonalá a seriáli Som mama je to pre Čobejovú tretia veľká produkcia.



Pod scenár sa spolu s ňou podpísali Ivan Čobej, Lukáš Obermajer, dramaturgom je Stanislav Dančiak a za hlavnou kamerou stojí Lukáš Teren.



Po boku herečky sa objaví český herec Ivan Franěk žijúci v Ríme, ktorý spolupracuje s najväčšími európskymi režisérmi – Paolom Sorrentinom (Veľká nádhera), Milanom Cieslarom (Colette), Lambertom Sanfelicem (Chlór) či dokonca Lucom Bessonom (Anna). Diváci s ho môžu pamätať taktiež z filmu Úsměvy smutných mužů.



Vo filme si v ďalších hlavných úlohách zahrajú aj mladí českí herci Jakub Štáfek (aktuálne známy z filmu Vyšehrad: Fylm) a Leona Skleničková (Tieňohra). "Stretli sme sa úplne cudzí ľudia, herci z rôznych krajín. Je to zvláštny pocit, väčšinou hrám s ľuďmi, ktorých poznám. Rozumieme si však a dobre sa nám spolu pracuje," dodala Čobejová.



Kurz lezenia pre začiatočníkov v produkcii Sardinka Production by sa mal na plátna kín dostať na jeseň tohto roka.