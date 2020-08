Padla prvá klapka novej komédie Známi neznámi

Bratislava 4. augusta (TASR) - Známi neznámi je názov komédie, ktorú v týchto dňoch začala nakrúcať s osobnosťami súčasného slovenského a českého filmu režisérka Zuzana Marianková. "Novinka je adaptáciou svetoznámej predlohy Úplní cudzinci režiséra Paola Genovesa, ktorá má najviac lokálnych remake v histórii kinematografie a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov," TASR o tom informoval PR manažér filmu Radomír Brhlík.



Za realizáciou projektu stoja skúsení tvorcovia. Scenár komédie má v rukách Petr Jarchovský, producentsky ho zastrešuje Wanda Adamík Hrycová, koproducentmi sú Petra Polnišová a Juraj Brocko. Režisérkou filmu je Zuzana Marianková. Tvorivý tím ďalej tvoria Peter Bencsík (kamera), Viera Dandová (výprava) Alexandra Grusková (kostýmy) a Matej Beneš (strih).



"Som šťastná, že sme to boli práve my, kto vyhral bitku o práva na tento film pre územie Slovenska a Česka. Záujemcov totiž bolo viac, no taliansky producent sa rozhodol práve pre nás, čo je nesmierne veľký záväzok," uviedla Adamík Hrycová s tým, že scenár tvorcov upútal už pri prvom čítaní. "Jeho adaptáciu pre slovenského a českého diváka sme zverili skúsenému scenáristovi Petrovi Jarchovskému a našej debutujúcej režisérke Zuzane Mariankovej. Aj vďaka tejto jedinečnej kombinácii skúsenosti a mladíckej dynamickosti môžeme vytvoriť ozajstný divácky hit. Prinášame totiž skvelú vzťahovú komédiu vo fantastickom obsadení, plnú humoru a ľudskosti, ale aj odhalených pikantných tajomstiev," dodala producentka snímky, pod ktorej hudbu sa podpíše oceňovaný slovenský hudobný skladateľ Michal Novinski.



V hlavných úlohách sa predstavia Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Sväťo Malachovský, z českých hercov Klára Issová, Martin Hofmann a Anna Kadeřávková. Pôvodne si mal vo filme zahrať aj Vojta Kotek. Vzhľadom na to, že momentálne leží v nemocnici po dopravnej dohode, tvorcovia si museli za neho na poslednú chvíľu nájsť primeranú náhradu. "Preobsadiť dva dni pred nakrúcaním celovečerného filmu jednu z hlavných postáv tak, aby to nemalo negatívny vplyv na samotný film, je úloha nesmierne náročná. A nejde len o prerobenie kostýmov a znalosť textov, ktorých je v našej konverzačnej komédii naozaj požehnane," hovorí Adamík Hrycová. Dodala, že najväčším orieškom bolo nájsť herca, ktorý k svojim kolegom zapadne herecky, energeticky, vizuálne a ešte má aj celý august čas na nakrúcanie: "Nám sa to, chvalabohu, podarilo, a týmto verejne ďakujem Tomášovi Měcháčkovi, že nám zachránil krk a jeho žene, že nám ho pustila, aj keď sme jej pokazili prázdniny."



Tomáš Měcháček je herec, komik a režisér, ktorý sa v Česku preslávil moderovaním relácie Vylomeniny po boku Martina Dejdara. Objavil sa aj vo filme Protektor či v televíznych seriáloch Gympl s (r)učením omezeným a Modrý kód.



Komédia Známi neznámi má naplánovanú slovenskú premiéru na 26. novembra.