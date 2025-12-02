Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
< sekcia Magazín

Pamätník Branislav Tvarožek oslavuje 100. životné jubileum

.
Na snímke veterán a účastník SNP Branislav Tvarožek počas pietneho aktu kladenia vencov pri Pomníku padlých rumunských vojakov v Piešťanoch 8. mája 2025 počas celoslovenských osláv 80. výročia víťazstva nad fašizmom. Foto: TASR- Martin Baumann

Film hovorí o Tvarožkových návratoch na miesta spojené s jeho minulosťou a minulosťou Slovenska.

Autor TASR
Brezová pod Bradlom 2. decembra (TASR) - Pamätník Branislav Tvarožek oslávi v utorok (2. 12.) 100. životné jubileum. Mestské zastupiteľstvo Brezovej pod Bradlom sa rozhodlo poctiť ho udelením čestného občianstva. Slovenská televízia v tento deň o 20.00 h uvedie na druhom okruhu televízie (STV2) krátky dokumentárny film Putovanie storočím Branislava Tvarožka. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Film hovorí o Tvarožkových návratoch na miesta spojené s jeho minulosťou a minulosťou Slovenska. „Vracia sa nielen na Brezovú, ale aj na Donovaly, kde sídlila v povstaní ich jednotka, či do Jáchymova, kde bol kedysi väznený, a spomína tiež na to, ako sa 20. storočie podpísalo na osudoch rodiny a ľudí, ktorých poznal,“ priblížila radnica. Slovenský rozhlas priniesol na Rádiu Slovensko reláciu Osudy Branislava Tvarožka, prvé odvysielanie sa uskutočnilo v nedeľu (30. 11.), ďalšie bude 7. decembra o 22.20 h.

Na snímke vľavo exprezidentka SR Zuzana Čaputová, vpravo Branislav Tvarožek si preberá vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra I. triedy počas slávnostného ceremoniálu udeľovania štátnych vyznamenaní osobnostiam z rôznych oblastí spoločenského života v historickej budove Národnej rady SR 2. januára 2020 v Bratislave.
Foto: TASR Pavel Neubauer


Tvarožek pochádza z významnej brezovskej rodiny Tvarožkovcov - vlastencov, legionárov, odbojárov, demokratov, podnikateľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Slovenska. „K Brezovej má silný vzťah a často ju navštevuje. Podporil aj vznik Múzea Dušana Samuela Jurkoviča, mestu ako jeho zriaďovateľovi daroval cenné osobné predmety rodiny Tvarožkovcov,“ doplnila samospráva. Počas Slovenského národného povstania slúžil vo Vysokoškolskom strážnom oddiele, ktorý sprevádzal generálov Viesta a Goliana.
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí