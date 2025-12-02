< sekcia Magazín
Pamätník Branislav Tvarožek oslavuje 100. životné jubileum
Film hovorí o Tvarožkových návratoch na miesta spojené s jeho minulosťou a minulosťou Slovenska.
Brezová pod Bradlom 2. decembra (TASR) - Pamätník Branislav Tvarožek oslávi v utorok (2. 12.) 100. životné jubileum. Mestské zastupiteľstvo Brezovej pod Bradlom sa rozhodlo poctiť ho udelením čestného občianstva. Slovenská televízia v tento deň o 20.00 h uvedie na druhom okruhu televízie (STV2) krátky dokumentárny film Putovanie storočím Branislava Tvarožka. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Film hovorí o Tvarožkových návratoch na miesta spojené s jeho minulosťou a minulosťou Slovenska. „Vracia sa nielen na Brezovú, ale aj na Donovaly, kde sídlila v povstaní ich jednotka, či do Jáchymova, kde bol kedysi väznený, a spomína tiež na to, ako sa 20. storočie podpísalo na osudoch rodiny a ľudí, ktorých poznal,“ priblížila radnica. Slovenský rozhlas priniesol na Rádiu Slovensko reláciu Osudy Branislava Tvarožka, prvé odvysielanie sa uskutočnilo v nedeľu (30. 11.), ďalšie bude 7. decembra o 22.20 h.
Tvarožek pochádza z významnej brezovskej rodiny Tvarožkovcov - vlastencov, legionárov, odbojárov, demokratov, podnikateľov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Slovenska. „K Brezovej má silný vzťah a často ju navštevuje. Podporil aj vznik Múzea Dušana Samuela Jurkoviča, mestu ako jeho zriaďovateľovi daroval cenné osobné predmety rodiny Tvarožkovcov,“ doplnila samospráva. Počas Slovenského národného povstania slúžil vo Vysokoškolskom strážnom oddiele, ktorý sprevádzal generálov Viesta a Goliana.
