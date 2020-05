Pandémia ochorenia COVID-19 dáva možnosť zlepšiť stravovanie detí

Bratislava 10. mája (TASR) - Pandémia nového koronavírusu na jednej strane sťažuje prevenciu obezity detí a mladistvých, ale zároveň môže byť príležitosťou pre pozitívne zmeny v správaní a stravovacích návykoch detí a adolescentov. Uviedla to prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie Ľubomíra Fábryová. Podľa jej slov viacerými opatreniami možno dosiahnuť a upevniť zdravú životnú rutinu.



Odborníčka odkázala na údaje Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), podľa ktorých trpí na celom svete obezitou viac ako 340 miliónov detí a adolescentov vo veku od päť do 19 rokov. Tento počet sa za posledné polstoročie takmer zdvojnásobil. Podľa Fábryovej sa uzavretie predškolských a školských zariadení pre pandémiu nového koronavírusu celosvetovo dotklo veľkého množstva detí, ovplyvnila potravinovú bezpečnosť či kvalitu stravovania. Znížila sa fyzická aktivita, klesla príležitosť na aktívne trávenie voľného času, absentuje aj podpora skupín a priateľov. Zmenili sa tiež rutinné denné a spánkové stereotypy.



Prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie poukázala na to, že približne 75 až 80 obéznych detí ostáva obéznymi jedincami aj v dospelosti, čo je spojené s nárastom ochorení sprevádzajúcich nadváhu alebo obezitu. S tými súvisí aj nárast diabetes mellitus druhého typu.



Podľa Fábryovej však aktuálna situácia dáva príležitosť dodržiavať pravidelný stravovací režim, možnosť venovať sa príprave kvalitných pokrmov v domácom prostredí a zaraďovať do jedálnička zdravé občerstvenia. "Vzdelávanie detí, mládeže a ich rodičov by sa malo zamerať aj na výber zdravých potravín a prípravu nutrične plnohodnotných a vyvážených jedál," odporúča.



Začlenenie zaujímavých projektov a podpora zdravotne prospešných koníčkov do každodenných aktivít detí a mládeže vedie podľa odborníčky k potrebnej psychohygiene a redukcii stresu. "Veľmi dôležitý je pobyt na čerstvom vzduchu, systematické a pravidelné pohybové aktivity. Samozrejme, v režime nosenia ochranných rúšok a dodržiavania všetkých ostatných odporúčaných preventívnych hygienických a epidemiologických opatrení," prízvukovala.



Dôležité je podľa jej slov aj upevňovanie správnych stereotypov spánku a ranného vstávania u detí a mládeže, spánok má byť dostatočne dlhý. Deti a adolescentov odporúča viesť k primeranému a vyváženému striedaniu jednotlivých denných aktivít, akými sú učenie, pohybové aktivity, či pasívny odpočinok vrátane čítania literatúry. Dodala, že v rámci optimalizácie denného a nočného režimu treba u detí a mládeže vylúčiť obľúbené sledovanie obrazovky tesne pred spaním.