Pandémia pozorovaniam UFO veľmi nepriala

Trnava 30. mája (TASR) – Novým pozorovaniam neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO) na Slovensku prísne opatrenia počas pandémie príliš nepriali. Ľudia nemohli vychádzať do voľnej prírody tak často, ako predtým, a preto menej sledovali aj javy na nej. Tým mohli aj menej spozorovať UFO, konštatoval vedúci UFO klubu v Trnave Miroslav Karlík.



„Neznamená to však, že nemáme za obdobie pandémie žiadne hlásenia. Zhruba jedno až dve mesačne sme vyhodnocovali ako autentické, ktoré možno za takýto jav považovať,“ povedal Karlík pre TASR. Hlásení mali, ako dodal, oveľa viac, každé prehodnocovali. „Tu zohráva úlohu, že nie všetci sa vyznajú v astronómii či meteorológii, a tak si môžu mylne vysvetľovať niektoré javy,“ povedal Karlík.



Ľudia nahlasovali ako UFO napríklad pozorovanie telekomunikačných satelitov, ktoré boli vyslané aktuálne na orbit, tiež drony, lasery či zrkadlenie optiky. Objekty, ktoré, ako doplnil, nepochádzajú z našej planéty, sa na oblohe chovajú inak, v rozpore so štandardmi našich zariadení. „Napríklad sa rýchlo pohybujú, odbočia do pravého uhla alebo sa začnú pohybovať v protismere. Sú jasne žiariace,“ opísal Karlík. Uviedol, že výskyt pozorovaní sa ale celosvetovo zvyšuje.



Najčastejším objektom záujmu UFO na Slovensku býva atómová elektráreň v Jaslovských Bohuniciach. „V jej okolí vari niet dediny, odkiaľ by sme nemali hlásenie,“ konštatoval Karlík. Priťahujú tiež Malé a Biele Karpaty, sever Slovenska pri hraniciach s Poľskom.