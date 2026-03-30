Pánska jazda skupiny Tublatanka vychádza po 25 rokoch na vinyle
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Pánska jazda je ôsmy radový album slovenskej rockovej kapely Tublatanka a zároveň druhým, ktorý bol nahratý s basgitaristom Jurajom Toporom a gitaristom Dodom Dubánom (v jeho prípade aj posledným). Za bicie nástroje si sadol bubeník Martin Uherčík. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Album vychádza k 25. výročiu od pôvodného vydania vo verzii CD a 2LP a je doplnený o bohatý fotomateriál z archívu skupiny a texty piesní. Pánska jazda je jediný album, ktorý neobsahuje texty Martina Sarvaša, keďže v tomto období skupina experimentovala a spolupracovala s ďalšími textármi a mnohé texty napísal Martin Ďurinda. Skupina nahrávala v Starom Meste Bratislavy v štúdiu Ebony, z ktorého vychádzali v tom období zvukovo najkvalitnejšie nahrávky, kde Tublatanka nahrala pestrú rockovú zmes 15 piesní s producentom Jurajom Kupcom.
Zoznam piesní na CD a 2LP: Protipóly, Zostaň so mnou, Láska útočí, Slnko nad hlavou, Šikmooká, Kráľ a kráľovná, Volám ťa, Kam mám ísť..., Nechceš žiť opustený, Rána nocí prebdených, Len dieťa ma naučí, Starý film, Falošná bábika, Šlabikár VII., Vráť ten deň.
„Mojou srdcovkou z albumu je skladba Starý film, kde v piesni spomínam na svoje detstvo, mladosť, na dvor, kde som vyrastal s chlapcami a kde sme na lavičke z magnetofónu počúvali Beatles nahratý z rádia Luxembourg a pritom obdivovali Johna Lennona, preto som ho zakomponoval aj do textu piesne,“ spomína Ďurinda.
Pre video k piesni Šikmooká skupina vycestovala do Thajska, kde sa im podarilo natočiť nakoniec až dva videoklipy. Ten druhý, k balade Láska útočí, ostal doteraz nepostrihaný v archíve skupiny.
