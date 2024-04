Partnerom rally 500km slovenských sú Moderné kúpele Turčianske Teplice

Turčianske Teplice 18. apríla (OTS) - Svetová asociácia veteránov - FIVA (Federation Internationalle Vehicules Anciens) a nadšenci jazdy vo vzácnom automobile, Design Veteran Car Club Bratislava a Cassovia Classic, organizujú výnimočnú jazdu veteránov po Slovensku. Jazdaod Košíc do Bratislavy má niekoľko zastávok a jedna z ich je naplánovaná aj u nás, v kúpeľnom rezorte Moderné kúpele Turčianske Teplice.Hlavný organizátori, Design Veteran Car Club Bratislava v spolupráci s Cassovia Classic Košice za podpory Slovenského technického múzea Košice a Ministerstva dopravy a výstavby SR, s podporou generálneho partnera PPA Controll a.s. a ŠKODA AUTO – oficiálnym vozidlom pretekov prinášajú výnimočnú svetovú udalosť - jazda veteránov. Moderné kúpele Turčianske Teplice Vás srdečne pozývajú privítať v stredu, 29.5. 2024, v čase medzi 14:00 hod a 17:30 hod pelleton 105 výnimočných a historicky vzácnych automobilov.Ich majitelia a šoféri k nám prichádzajú z ďalekých krajín ako napr. Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Holandsko, Veľká Británia, ale prídu aj najbližší susedia z Poľska a Českej republiky. Slovensko bude zastúpené so 40 tímami. Veľkí nadšenci a milovníci historických vozidiel, a tiež pán Marián Čekovský šoférujú celú trasu od Košíc až po Bratislavu s viacerými zastávkami. Skvelý hudobný program pripravili pán Martin Olšiak s kapelou. Na vlastné oči uvidíte vzácne automobily, v ktorých sa vozili panovníci, herci a herečky a iné svetové významné osobnosti na špeciálne udalosti. Môžete si urobiť pamiatkové fotografie modelov ako napr. Škoda 1101, Tatra 54, Ferrari Dino, Porsche 912 Targa, Maserati Quattroporte alebo Mercedes-Benz 300 SL. Na čele tejto jazdy pôjde Safety Car Lamborghini Diablo VT.Tieto výnimočné historické automobilové skvosty budú lemovať stred kúpeľného rezortu Moderné kúpele Turčianske Teplice. Zaparkované a nablýskané ich uvidíte po celej ulici SNP, od novovybudovaných kúpeľných apartmánov Rezidencia OPERA až po Kráľovskú dvoranu kúpeľného hotela národnej kultúrnej pamiatky, hotel Royal Palace***** Turčianske Teplice.Priveďte svoje rodiny, priateľov a známych do Moderných kúpeľov Turčianske Teplice. Zažite spolu s nami túto výnimočnú udalosť. Iba raz za 60 rokov, svetová organizácia FIVA udelí smer jazdy - stredom Európy, a tentokrát aj cez Turčianske Teplice. Navyše, spolu oslávime nielen otvorenie letnej kúpeľnej sezóny ale aj blížiaci sa Medzinárodný Deň Detí. Sladké odmeny, veselé hry a tombola, kde budeme súťažiť o voľné vstupenky do najpopulárnejšieho aquaparku s liečivou vodou v Turci, Spa&Aquapark Turčianske Teplice.Organizátor si zakladá na zachovaní histórie a preto v tomto aj nasledujúcich ročníkoch absolvujú jazdci náročný výjazd po kľukatých cestách Pezinskej baby, kam sa dopravia po prekrásnych cestách Slovenska z východnej časti krajiny, z mesta Košice. Novinkou oproti minulosti bude „prológ“, ktorým sa účastníci presunú z Bratislavy do Košíc špeciálne upraveným autovlakom. Práve tu sa preteky 500 KM SLOVENSKÝCH započnú a to na východě Slovenska v Košiciach.Rýchlostné otvorené preteky sa v tom čase jazdili na okruhu Bratislava – Malacky – Baba – Pezinok – Bratislava. Tento okruh absolvovali jazdci päť krát, takže celková dĺžka trate sa vyšplhala na výsledných 500 km. Po prvý raz 500 km slovenských odštartovali 20. júna 1937 a počasie im vôbec nebolo naklonené. Na mokrej a ťažko zjazdnej trati došlo k niekoľkým nehodám a pádom v zradných zákrutách Pezinskej Baby. Napriek tomu v nasledujúcom ročníku boli pretekári opäť na štarte pripravení zabojovať o prvenstvo.Preteky sa už tradične spájajú so silnou rivalitou, no je tu niečo, čo je ešte silnejšie. Priateľstvo. To vzniká nielen za volantom, keď si pretekári navzájom pri poruchách pomáhajú, ale aj počas prestávok, keď sa môžu rozprávať o krásach a zážitkoch, ktoré im cesta dozaista prinesie. A vieme o tom svoje – veď sme trasu zámerne naplánovali tak, aby bolo o čom rozprávať, aby si mohli posádky vychutnať tie najkrajšie výhľady na krásy prírody, na jedinečné technické pamiatky a na kultúrne dedičstvo, ktoré naše pestré Slovensko ponúka. Tohtoročné etapy pretekov spoja Košice s Bratislavou cez impozantné Tatry a rozprávkové Bojnice, ale spoja aj posádky z rôznych krajín sveta. Iba tí najlepší si so sebou odnesú vzácne trofeje, ale všetci si odnesú nezabudnuteľné zážitky, a tie sú častokrát ešte vzácnejšie. Akcia, ako je 500 KM SLOVENSKÝCH FIVA WORLD RALLY 2024 nemá na Slovensku páru, no je unikátna aj vo svetovom meradle. Sme radi, že dlhoročné skúsenosti a neustála túžba po zlepšovaní pritiahli pozornosť svetovej organizácie FIVA. Je pre nás veľkou cťou usporiadať ročník 2024, ktorý, ako všetci dúfame, naplní očakávania skalných fanúšikov a upriami pozornosť celého automobilového sveta na Slovensko. Vidíme sa na štarte!Do pretekov sa mohli prihlásiť automobily aj motocykle. Stroje boli rozdelené do kategórií podľa objemu motora. Najrýchlejší čas dosiahol jazdec Jan Kubíček na vozidle Bugatti, ktorý päťsto kilometrovú trať pokoril za 5 hodín a 12 minút vrátane náročného výjazdu na Pezinskú Babu – časový údaj úctyhodný aj v súčasnosti.Preteky 500 km slovenských začali písať svoju novodobú históriu v sedemdesiatych rokoch 20. storočia. Spomienková jazda 500 km slovenských sa jazdila od roku 1974 a bola vôbec prvou veteránskou súťažou na Slovensku. Od roku 2021 boli preteky v pozmenenej forme obnovené novým organizátorom a namiesto piatich okruhov v objatí Malých Karpát zaviedli etapy pretekárov do najrôznejších kútov Slovenska. Dobová atmosféra naplnená vôňou spáleného benzínu, rozpáleného oleja a burácaním motorov má pre divákov priam magickú príťažlivosť, pretekári zase nedokážu odolať možnosti zmerať si sily a v súťažení nachádzať spolupatričnosť aj nové priateľstvá.Na predošlých ročníkoch pretekov 500 km slovenských sa zúčastnilo veľké množstvo automobilov, ktoré už mali možnosť zmerať si sily na trati z Tatranskej Lomnice do Bratislavy a následne aj z Košíc do Bratislavy. Tento rok však bude výnimočný – preteky 500 km slovenských budú organizované v spolupráci s organizáciou FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens). Ide o svetovú organizáciu združujúcu majiteľov a nadšencov historických vozidiel.Každý rok si FIVA vyberie jednu krajinu, v ktorej usporiada svoju svetovú rally, v roku 2024 tou krajinou bude práve Slovensko. Pripravované preteky sľubujú dychberúce pohľady na technické a kultúrne pamiatky, ktoré predstavujú tentoraz publiku z celého sveta.Po prvej svetovej vojne začal prudký rozvoj automobilizmu a vývoj áut napredoval míľovými krokmi. Osobné auta sa výkonmi aj jazdnými vlastnosťami snažili približovať pretekárskym špeciálom a toto obdobie trvalo až do roku 1950.Práve v tomto období dominovali automobilizmu mená, ktoré sa stali legendami a poznáme ich dodnes – Ettore Bugatti, Ferdinand Porsche, Enzo Ferrari, Hans Ledwinka či František Kec. Tak ako v 30-tych rokoch, tak aj teraz je najväčšou výzvou pre pretekárov úspešne doraziť do cieľa. Popri výborných jazdných schopnostiach je žiadaná aj technická zručnosť. Aj tu sa prejavuje spolupatričnosť účastníkov pri vzájomnej pomoci.500 km slovenských Youngtimer Trophy 2024 - Ročník 2024 prinesie pokračovanie úspešného nápadu z ročníka 2023. Na štart sa popri veteránoch opäť postavia aj tzv. youngtimery, teda vozidlá s mladšími rokmi výroby. Hoci budú súťažiť medzi sebou vo vlastnej kategórii, výzva, ktorá bude stáť pred nimi, je rovnaká a musia absolvovať rovnaké preteky. Samozrejme, technika oproti predvojnovým veteránom o niečo pokročila, no ani youngtimerom sa problémy nevyhýbajú a technická príprava je tak rovnako dôležitá, ako šoférska.Súťažiaci sa budú môcť pretekov zúčastniť na vozidlách vyrobených medzi rokmi 1951 až 1972. Veríme, že aj tieto vozidlá si zaslúžia príležitosť ukázať sa v plnej kráse a ich posádky zase šancu zabojovať o víťazstvo v legendárnych pretekoch. A v neposlednom rade dostanú diváci šancu prezrieť si väčší kus automobilovej histórie. Viac informácií nájdete na www.500km.sk ZDROJ: www.500kkm.sk Do skorého videnia v Moderných kúpeľoch Turčianske Teplice.