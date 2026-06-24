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Päť mesiacov, ktoré rozhodujú o úspechu gastronómie
Letná sezóna je v plnom prúde.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (OTS) - Letné mesiace patria v gastronómii k najdôležitejšiemu obdobiu roka. Ľudia trávia viac času vonku, cestujú, chodia na festivaly, k vode, do hôr či na výlety. Takmer 60 % z celkových predajov čapovaného piva uskutočnia prevádzky práve od mája do septembra, ukazujú dáta Plzeňského Prazdroja Slovensko. Aj preto sa s teplým počasím naplno rozbiehajú nielen vonkajšie terasy podnikov, ale aj tzv. sezónne prevádzky. Ich počet rok čo rok narastá naprieč Slovenskom a ich kvalita sa zvyšuje. Záujem pivných nadšencov však ovplyvňuje počasie – nielen dážď, ale aj samotná teplota.
Foto: Nesvady
Letnú sezónu v gastronómii už dávno nedefinuje len obdobie prázdnin a dovoleniek. Teplejšie počasie v posledných rokoch i nárast turizmu na Slovensku toto obdobie preťahuje od mája do septembra a niekedy aj dlhšie. Pre majiteľov a prevádzkovateľov gastro podnikov sú tak tieto mesiace kľúčové. Významnú rolu počas nich hrá čapované pivo. „Takmer 60 % piva v sudoch a tankoch predáme počas piatich mesiacšatov od mája do septembra. Pri čapovanom nealkoholickom pive sú to dokonca tri štvrtiny. Aj preto sa prevádzkari na sezónu svedomito pripravujú a prispôsobujú sa potrebám svojich návštevníkov. My sa snažíme im maximálne pomôcť, investujeme do vybavenia vonkajších terás či sedenia, a podporujeme sezónne prevádzky, ktoré vznikajú na turistických miestach,“ hovorí Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.
Foto: Nesvady
Na Slovensku pribúda letných podnikov
Práve rastúci turizmus od jari do jesene prispieva k tomu, že na Slovensku vzniká čím ďalej, tým viac letných výčapov, stánkov a bistier. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa turizmus na Slovensku ocitol vlani na historicky druhej najlepšej pozícii vôbec. V súhrne za celý rok 2025 sa ubytovalo 6,3 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast prevyšujúci 7 %. „Ruka v ruke s tým vidíme, ako rastú sezónne prevádzky. Počet takýchto letných miest, ktoré čapujú niektoré z našich pív, v posledných rokoch kontinuálne narastá. Vlani ich bolo rekordných 684. A rozbeh aktuálnej sezóny nasvedčuje, že by sa celkový počet mohol ešte zvýšiť,“ dodáva Martin Grygařík. Najrýchlejší štart „letnej pivnej sezóny“ eviduje Prazdroj tento rok v Bratislavskom kraji a v okolí Topoľčian. Sezónnym prevádzkam sa darí aj v okolí Zemplínskej šíravy či Domaše, ktoré sa rozbiehajú najmä koncom júna, ale aj v Tatrách či Slovenskom raji.
Foto: Cantina Eco Bike Trenčín
„Prevádzku naplno spúšťame s príchodom teplého počasia. Keďže sídlime pri vyhľadávanej cyklotrase, zastavujú sa u nás najmä cyklisti. Aby si po športe mali kde oddýchnuť, máme pre nich pripravené ležadlá a slnečníky a cyklistom pomôžeme aj s nabitím elektrického bicykla či s náradím pri defekte. Dbáme aj na budovanie komunity a tento rok pre ľudí organizujeme napríklad volejbalový turnaj, ktorý veríme, že si získa ich priazeň,“ vysvetľuje Veronika Knollová, prevádzkarka z Cantina Eco Bike Trenčín.
Foto: Cantina Eco Bike Trenčín
Teplota vzduchu ovplyvňuje spotrebu piva
Reštaurácie a podniky, ktoré sú otvorené celoročne, sa snažia inštalovať letné sedenie alebo vonkajšie terasy. Dáta Prazdroja ukazujú, že aj vďaka tomu im rastú v teplých dňoch predaje piva. „Otvorili sme len nedávno, ale už aj na našej terase začína byť plno, z čoho máme radosť, pretože je to znak toho, že sezóna začína. S pribúdajúcimi teplými dňami si k nám ľudia zájdu posedieť čoraz častejšie a vracajú sa za dobrým jedlom a skvelou pivnou novinkou Unikát,“ hodnotí Michal Iľko z prevádzky Kaska Pub v Sabinove.
Foto: Kaska Pub Sabinov: Celoročná prevádzka s terasou
Počasie je zároveň to hlavné, čo ovplyvňuje chuť ľudí na pivo, najmä počas letnej sezóny. Prekvapivo nefunguje korelácia, že čím teplejšie počasie, tým viac piva prevádzkovatelia vyčapujú. Podľa minuloročného prieskumu Prazdroja pri miernejších teplotách okolo 20 stupňov ľudia častejšie siahajú po ležiakoch. Keď teploty stúpnu, vyberajú si skôr „desiatky“ a počas skutočne horúcich dní, kedy je okolo tridsiatich a viac stupňov, volia nealkoholické pivá.
Foto: Lodenica Sigord Prešov
Skvele ošetrené pivo aj v stánku pri rybníku
Pre sezónne prevádzky teplé mesiace nie sú len obdobím vyššej návštevnosti, ale aj skúškou pripravenosti. Rozhoduje kvalita obsluhy, čapovania, vybavenia aj schopnosť reagovať na to, čo ľudia v danej lokalite hľadajú. „Každý rok investujeme do rozvoja slovenskej pivnej kultúry približne 7 miliónov eur. Podporujeme aj „sezónky“, nielen technickým vybavením v podobe markíz, stolov či iného vybavenia na terasách, ale aj školeniami personálu a manažérov zameranými na starostlivosť o pivo, servis alebo ekonomiku podnikania,“ hovorí Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre podniky a reštaurácie v Plzeňskom Prazdroji Slovensko.
V lete Prazdroj za milovníkmi piva mieri aj na letné akcie, akými sú hudobné festivaly, jarmoky, vinobrania či hody. Jeho pivo bude dostupné až na vyše 200 z nich. Na najväčších podujatiach pritom čoraz častejšie prináša aj pivo čapované do skla či automatické výčapy, ktoré skracujú dobu čakania.
Foto: Nesvady
Letnú sezónu v gastronómii už dávno nedefinuje len obdobie prázdnin a dovoleniek. Teplejšie počasie v posledných rokoch i nárast turizmu na Slovensku toto obdobie preťahuje od mája do septembra a niekedy aj dlhšie. Pre majiteľov a prevádzkovateľov gastro podnikov sú tak tieto mesiace kľúčové. Významnú rolu počas nich hrá čapované pivo. „Takmer 60 % piva v sudoch a tankoch predáme počas piatich mesiacšatov od mája do septembra. Pri čapovanom nealkoholickom pive sú to dokonca tri štvrtiny. Aj preto sa prevádzkari na sezónu svedomito pripravujú a prispôsobujú sa potrebám svojich návštevníkov. My sa snažíme im maximálne pomôcť, investujeme do vybavenia vonkajších terás či sedenia, a podporujeme sezónne prevádzky, ktoré vznikajú na turistických miestach,“ hovorí Martin Grygařík, obchodný riaditeľ a podpredseda predstavenstva spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.
Foto: Nesvady
Na Slovensku pribúda letných podnikov
Práve rastúci turizmus od jari do jesene prispieva k tomu, že na Slovensku vzniká čím ďalej, tým viac letných výčapov, stánkov a bistier. Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sa turizmus na Slovensku ocitol vlani na historicky druhej najlepšej pozícii vôbec. V súhrne za celý rok 2025 sa ubytovalo 6,3 milióna hostí, čo predstavuje medziročný nárast prevyšujúci 7 %. „Ruka v ruke s tým vidíme, ako rastú sezónne prevádzky. Počet takýchto letných miest, ktoré čapujú niektoré z našich pív, v posledných rokoch kontinuálne narastá. Vlani ich bolo rekordných 684. A rozbeh aktuálnej sezóny nasvedčuje, že by sa celkový počet mohol ešte zvýšiť,“ dodáva Martin Grygařík. Najrýchlejší štart „letnej pivnej sezóny“ eviduje Prazdroj tento rok v Bratislavskom kraji a v okolí Topoľčian. Sezónnym prevádzkam sa darí aj v okolí Zemplínskej šíravy či Domaše, ktoré sa rozbiehajú najmä koncom júna, ale aj v Tatrách či Slovenskom raji.
Foto: Cantina Eco Bike Trenčín
„Prevádzku naplno spúšťame s príchodom teplého počasia. Keďže sídlime pri vyhľadávanej cyklotrase, zastavujú sa u nás najmä cyklisti. Aby si po športe mali kde oddýchnuť, máme pre nich pripravené ležadlá a slnečníky a cyklistom pomôžeme aj s nabitím elektrického bicykla či s náradím pri defekte. Dbáme aj na budovanie komunity a tento rok pre ľudí organizujeme napríklad volejbalový turnaj, ktorý veríme, že si získa ich priazeň,“ vysvetľuje Veronika Knollová, prevádzkarka z Cantina Eco Bike Trenčín.
Foto: Cantina Eco Bike Trenčín
Teplota vzduchu ovplyvňuje spotrebu piva
Reštaurácie a podniky, ktoré sú otvorené celoročne, sa snažia inštalovať letné sedenie alebo vonkajšie terasy. Dáta Prazdroja ukazujú, že aj vďaka tomu im rastú v teplých dňoch predaje piva. „Otvorili sme len nedávno, ale už aj na našej terase začína byť plno, z čoho máme radosť, pretože je to znak toho, že sezóna začína. S pribúdajúcimi teplými dňami si k nám ľudia zájdu posedieť čoraz častejšie a vracajú sa za dobrým jedlom a skvelou pivnou novinkou Unikát,“ hodnotí Michal Iľko z prevádzky Kaska Pub v Sabinove.
Foto: Kaska Pub Sabinov: Celoročná prevádzka s terasou
Počasie je zároveň to hlavné, čo ovplyvňuje chuť ľudí na pivo, najmä počas letnej sezóny. Prekvapivo nefunguje korelácia, že čím teplejšie počasie, tým viac piva prevádzkovatelia vyčapujú. Podľa minuloročného prieskumu Prazdroja pri miernejších teplotách okolo 20 stupňov ľudia častejšie siahajú po ležiakoch. Keď teploty stúpnu, vyberajú si skôr „desiatky“ a počas skutočne horúcich dní, kedy je okolo tridsiatich a viac stupňov, volia nealkoholické pivá.
Foto: Lodenica Sigord Prešov
Skvele ošetrené pivo aj v stánku pri rybníku
Pre sezónne prevádzky teplé mesiace nie sú len obdobím vyššej návštevnosti, ale aj skúškou pripravenosti. Rozhoduje kvalita obsluhy, čapovania, vybavenia aj schopnosť reagovať na to, čo ľudia v danej lokalite hľadajú. „Každý rok investujeme do rozvoja slovenskej pivnej kultúry približne 7 miliónov eur. Podporujeme aj „sezónky“, nielen technickým vybavením v podobe markíz, stolov či iného vybavenia na terasách, ale aj školeniami personálu a manažérov zameranými na starostlivosť o pivo, servis alebo ekonomiku podnikania,“ hovorí Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre podniky a reštaurácie v Plzeňskom Prazdroji Slovensko.
V lete Prazdroj za milovníkmi piva mieri aj na letné akcie, akými sú hudobné festivaly, jarmoky, vinobrania či hody. Jeho pivo bude dostupné až na vyše 200 z nich. Na najväčších podujatiach pritom čoraz častejšie prináša aj pivo čapované do skla či automatické výčapy, ktoré skracujú dobu čakania.