Päť tajomstiev zdravej detskej pokožky (nielen) v zime
Chlad, vietor aj suchý vzduch z kúrenia môžu citlivú detskú pokožku poriadne potrápiť.
Autor OTS
Ak chcete, aby zostala jemná, hydratovaná a zdravá, stačí pár jednoduchých krokov. Máme pre vás tipy aj odporúčanie, čo skutočne funguje – overené rodičmi aj dermatológmi.
1. Dodajte hydratáciu
Pokožka detí stráca vlhkosť rýchlejšie ako u dospelých, preto je pravidelná hydratácia nevyhnutná. Po kúpeli naneste jemný hydratačný krém alebo mastičku, ideálne na ešte mierne vlhkú pokožku. Uprednostnite produkty bez parfumácie s obsahom ceramidov či prírodných olejov, ktoré pomáhajú udržiavať prirodzenú ochrannú bariéru pokožky.
2. Kúpte čo najviac šetrne
Dlhé kúpanie v horúcej vode môže pokožku zbytočne vysušovať. Ideálna teplota vody je okolo 37 °C a kúpeľ by nemal trvať dlhšie ako 10 minút. Používajte jemné, nedráždivé čistiace prípravky bez mydla a pokožku osušte jemným prikladaním uteráka namiesto drhnutia.
3. Perte šetrnými prostriedkami a vyberajte správne oblečenie
Pracie prostriedky s agresívnymi chemikáliami môžu dráždiť citlivú pokožku. Vyberajte hypoalergénne pracie gély bez parfumácie a vynechajte aviváž. Dôležitý je aj výber materiálov – oblečenie z organickej bavlny či bambusu minimalizuje riziko podráždenia a umožňuje pokožke dýchať.
4. Vytvorte zdravé prostredie
Suchý vzduch môže detskej pokožke uškodiť, najmä v zime, keď je v domácnostiach zapnuté kúrenie. Pomôcť môže zvlhčovač vzduchu alebo jednoduchý trik – položiť nádobu s vodou na radiátor. Ideálna vlhkosť v miestnosti by sa mala pohybovať medzi 40 – 60 %.
5. Dodajte extra výživu s prírodnou starostlivosťou
Prírodné oleje, ako mandľový alebo ovsený, môžu byť skvelým doplnkom starostlivosti. Pridaním pár kvapiek do kúpeľa pomôžete pokožke udržať hydratáciu a ochrániť ju pred vysušením. Ovsené extrakty majú navyše upokojujúce účinky a sú ideálne pre deti s citlivou pokožkou.
Extra tip: Špeciálne pre detskú pokožku
Línia OatDerma™ od značky Childs Farm je špeciálne vyvinutá pre detskú pokožku so sklonom k suchosti a ekzémom. Obsahuje koloidné ovsené vločky a ovsený olej, ktoré pomáhajú hydratovať, upokojiť a posilniť ochrannú bariéru pokožky.
✔ Bublinkový kúpeľ – jemný k pokožke, nevysušuje a prináša radosť z kúpeľa.
✔ Umývacia emulzia – šetrne čistí a udržiava pokožku v rovnováhe.
✔ Telové mlieko OatDerma™ – hydratuje, upokojuje a chráni pred stratou vlhkosti.
Všetky produkty sú dermatologicky testované, bez parfumácie a vhodné aj pre vegánov. S OatDerma™ sa z bežného kúpeľa stáva chvíľa pokoja, starostlivosti a lásky – pre deti aj rodičov. Kúpite v predajniach Yeme a na vhcosmetics.sk