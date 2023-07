Patrik je elegantný, Patrícia je priateľská

Bratislava 5. júla (TASR) - Mužské meno Patrik má latinský pôvod a jeho význam je "urodzený", "patricijský". Nositeľov tohto častého a populárneho mena oslovujeme Paťo, Paťko.



Patrikovia sa tvrdohlavo spoliehajú na svoje sily a len málokedy si dajú poradiť. Sú elegantní a záleží im na tom, aby druhí ocenili ich výzor. Zvyčajne zvažujú problém zo všetkých možných uhlov pohľadu, opäť všetko premyslia a až potom konajú.



Patrikovia by si mali dávať pozor najmä na preceňovanie svojich síl. Mohlo by to byť nebezpečné.



Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú žltá, modrá. Ochranné rastliny podbeľ, mäta, ochranné kamene avanturín a ruženín.







Meno Patrícia je ženskou podobou mena Patrik. Nositeľky tohto zaužívaného mena oslovujeme Paťa, Paťka, Paťuška.



V určitých obdobiach sú Paťky prítulnejšie ako mačiatko. Ak sa odviažu, sú vrtošivé a neovládateľné. Sú tiež priateľské a zábavné. Paťky majú pevnú vôľu. Vedia si sadnúť za stôl a nevstať od neho, kým nie je práca dokončená. V takých chvíľach vidia pred sebou len svoj cieľ a všetko ostatné ide bokom.



Zdravie majú nestále. Keď sú veselé, zdravie im slúži, keď sa utápajú v zachmúrenosti, sú náchylné na ochorenia, najmä na respiračné.



Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená, biela. Ochranné rastliny podbeľ, levanduľa, ochranné kamene tigrie oko, topás a achát.



Patrície oslavujú meniny spolu s Patrikmi 6. júla.