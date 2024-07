Patrik je elegantný, Patrícia je priateľská

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Patrikovia by si mali dávať pozor najmä na preceňovanie svojich síl. Mohlo by to byť nebezpečné.

Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie. 00:00 / 00:00 1.0 x