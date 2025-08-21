< sekcia Magazín
Paul McCartney naznačil návrat projektu Anthology skupiny The Beatles
Ide o multimediálny projekt, ktorý zostavili traja bývalí členovia kapely (Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr).
Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Paul McCartney zdieľal na internete príspevok, ktorý naznačuje návrat projektu Anthology jeho domovskej skupiny The Beatles. Najnovšiu aktualizáciu zverejnili na Instagrame 19. augusta a indikuje pokračovanie antologickej série z 90. rokov. Hudobník zverejnil obrázky, z ktorých každý obsahuje izolované čísla 1, 2, 3 a 4. Tri diely dvojalbumov Anthology vyšli v rokoch 1995 - 1996.
K McCartneyho príspevku nebol pridaný žiadny popis ani nápis na obrázkoch, zdá sa však, že každé z čísel sa viaže k jednotlivým dielom projektu. Ten bol spracovaný aj ako dokumentárny TV-seriál, informuje magazín NME. Príspevok vyvolal diskusiu medzi fanúšikmi a mnohí v sekcii komentárov sú presvedčení, že to naznačuje návrat Anthology.
Ide o multimediálny projekt, ktorý zostavili traja bývalí členovia kapely (Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr). Zahŕňa dovtedy nevydané piesne, alternatívne verzie nahrávok, koncertné záznamy a dovtedy nezverejnené rozhovory i fotografie. Z trojice dvojalbumov vyšli dva single Free as a Bird a Real Love. Členovia kapely dokončili s použitím archívnych záznamov spevu Johna Lennona. Ten bol zavraždený v roku 1980 v New Yorku.
Teraz, keď sa v príspevku objavilo číslo 4, niektorí fanúšikovia sú presvedčení, že by to mohlo naznačovať blížiace sa vydanie albumu Anthology 4. Skupina na jeseň 2023 vydala svoju údajne poslednú pieseň Now and Then, takisto s použitím archívneho Lennonovho spevu. Pieseň neskôr vyhrala cenu Grammy v kategórii najlepší rockový výkon.
K McCartneyho príspevku nebol pridaný žiadny popis ani nápis na obrázkoch, zdá sa však, že každé z čísel sa viaže k jednotlivým dielom projektu. Ten bol spracovaný aj ako dokumentárny TV-seriál, informuje magazín NME. Príspevok vyvolal diskusiu medzi fanúšikmi a mnohí v sekcii komentárov sú presvedčení, že to naznačuje návrat Anthology.
Ide o multimediálny projekt, ktorý zostavili traja bývalí členovia kapely (Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr). Zahŕňa dovtedy nevydané piesne, alternatívne verzie nahrávok, koncertné záznamy a dovtedy nezverejnené rozhovory i fotografie. Z trojice dvojalbumov vyšli dva single Free as a Bird a Real Love. Členovia kapely dokončili s použitím archívnych záznamov spevu Johna Lennona. Ten bol zavraždený v roku 1980 v New Yorku.
Teraz, keď sa v príspevku objavilo číslo 4, niektorí fanúšikovia sú presvedčení, že by to mohlo naznačovať blížiace sa vydanie albumu Anthology 4. Skupina na jeseň 2023 vydala svoju údajne poslednú pieseň Now and Then, takisto s použitím archívneho Lennonovho spevu. Pieseň neskôr vyhrala cenu Grammy v kategórii najlepší rockový výkon.