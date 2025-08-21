Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Magazín

Paul McCartney naznačil návrat projektu Anthology skupiny The Beatles

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ide o multimediálny projekt, ktorý zostavili traja bývalí členovia kapely (Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr).

Autor TASR
Londýn 20. augusta (TASR) - Paul McCartney zdieľal na internete príspevok, ktorý naznačuje návrat projektu Anthology jeho domovskej skupiny The Beatles. Najnovšiu aktualizáciu zverejnili na Instagrame 19. augusta a indikuje pokračovanie antologickej série z 90. rokov. Hudobník zverejnil obrázky, z ktorých každý obsahuje izolované čísla 1, 2, 3 a 4. Tri diely dvojalbumov Anthology vyšli v rokoch 1995 - 1996.

K McCartneyho príspevku nebol pridaný žiadny popis ani nápis na obrázkoch, zdá sa však, že každé z čísel sa viaže k jednotlivým dielom projektu. Ten bol spracovaný aj ako dokumentárny TV-seriál, informuje magazín NME. Príspevok vyvolal diskusiu medzi fanúšikmi a mnohí v sekcii komentárov sú presvedčení, že to naznačuje návrat Anthology.

Ide o multimediálny projekt, ktorý zostavili traja bývalí členovia kapely (Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr). Zahŕňa dovtedy nevydané piesne, alternatívne verzie nahrávok, koncertné záznamy a dovtedy nezverejnené rozhovory i fotografie. Z trojice dvojalbumov vyšli dva single Free as a Bird a Real Love. Členovia kapely dokončili s použitím archívnych záznamov spevu Johna Lennona. Ten bol zavraždený v roku 1980 v New Yorku.

Teraz, keď sa v príspevku objavilo číslo 4, niektorí fanúšikovia sú presvedčení, že by to mohlo naznačovať blížiace sa vydanie albumu Anthology 4. Skupina na jeseň 2023 vydala svoju údajne poslednú pieseň Now and Then, takisto s použitím archívneho Lennonovho spevu. Pieseň neskôr vyhrala cenu Grammy v kategórii najlepší rockový výkon.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti