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Paulína je priateľská
Paulínky vedia byť skutočnou oporou.
Autor TASR
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Bratislava 22. júna (TASR) - Ženské meno Paulína má latinský pôvod a význam mena je "malá, skromná". Nositeľky tohto mena oslovujeme Paulínka, Paula, Palka a meniny oslavujú 22. júna.
Paulínky sú typické extrovertky, ktoré sa cítia najlepšie v spoločnosti iných. Neustále túžia objavovať niečo nové. Z toho pramení aj ich zdanlivá nestálosť a nespokojnosť. Záleží im na názore iných, avšak ťažko znášajú kritiku. Ak je však oprávnená, vedia ju prijať. Význam priateľstva v živote týchto žien hrá veľkú rolu. Priateľa totiž nevymenia za žiadnu lásku a sú schopné mu obetovať mnoho času.
Paulínky vedia byť skutočnou oporou. Ich aktívnosť veľmi závisí od podpory okolia. V prípade, že sa im ocenenia nedostáva, strácajú záujem o ďalšie rozvíjanie svojej činnosti. Obyčajne ich lákajú spoločenské večierky.
Zdravie majú pomerne dobré. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú svetlomodrá, ružová. Ochranné rastliny prvosienka, rebarbora, ochranné kamene opál, citrín a achát.
Paulínky sú typické extrovertky, ktoré sa cítia najlepšie v spoločnosti iných. Neustále túžia objavovať niečo nové. Z toho pramení aj ich zdanlivá nestálosť a nespokojnosť. Záleží im na názore iných, avšak ťažko znášajú kritiku. Ak je však oprávnená, vedia ju prijať. Význam priateľstva v živote týchto žien hrá veľkú rolu. Priateľa totiž nevymenia za žiadnu lásku a sú schopné mu obetovať mnoho času.
Paulínky vedia byť skutočnou oporou. Ich aktívnosť veľmi závisí od podpory okolia. V prípade, že sa im ocenenia nedostáva, strácajú záujem o ďalšie rozvíjanie svojej činnosti. Obyčajne ich lákajú spoločenské večierky.
Zdravie majú pomerne dobré. Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú svetlomodrá, ružová. Ochranné rastliny prvosienka, rebarbora, ochranné kamene opál, citrín a achát.