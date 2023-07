Pavel Callta uvádza nový singel Vrásky z lásky

Bratislava 6. júla (TASR) – Prešiel necelý mesiac od úspešnej pesničky Skvělej den speváka Pavla Calltu, ktorá dostala aj videoklip, uvádza rodák z Českej Lípy novú skladbu Vrásky z lásky. Rozpráva o dlhodobom partnerskom súžití, ktoré aj keď má svoje muchy, nestráca svoje kúzlo. Ústrednú dvojicu vo videoklipe stvárnili influenceri a Pavlovi kamaráti Erik Meldik a Dominika Šťovíčková, ktorí v reálnom živote tvoria pár. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Je to taký odľahčený vzťahový song," hovorí Callta o singli, ktorý sám označuje ako vtipný song o láske. Autentický track plný úprimnosti a energie má opäť autorsky na svedomí spevák, o produkciu sa postaral Ondřej Žatkuliak, o edit Daniel Vrba, obidvaja z Rooftop Studia.



"Tento song som napísal spontánne zo dňa na deň, nahral som gitary, a tak ma to bavilo, že som si povedal, že by som rád stihol klip ešte pred letom," popisuje Callta rýchlosť, s akou singel vznikol.



Vtipná snímka z dielne Nikity Rubleva, predovšetkým režiséra rapových videoklipov, sleduje partnerskú dvojku Erika a Dominiku, ako s osobnou ľahkosťou riešia bežné partnerské peripetie, čo dokonale podčiarkuje text najnovšieho singla charizmatického speváka. O finálnu postprodukciu a strih sa postaral Tobiáš Petschenka.



Koncertné leto je už v plnom prúde a Callta tak navštívi rôzne zákutia Českej republiky. Medzičasom dopisuje piesne na svoj piaty štúdiový album. "V lete máme rôzne koncerty po celej ČR. Užite si leto a keď vrásky, tak len z lásky," uzatvára spevák.