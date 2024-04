Pavol Hammel oslávil v Prešove 60 rokov so skupinou Prúdy

Prešov 28. apríla (TASR) — Pavol Hammel, popredná osobnosť slovenskej populárnej hudby, oslavuje so skupinou Prúdy 60 rokov na hudobnej scéne. Jednou zo zastávok turné Pavol Hammel & Prúdy 60 rokov bol v sobotu večer (27. 4.) aj Prešov.



Best of možno nazvať viac ako dvojhodinovú nádielku hitov z doterajšej éry protagonistu a jeho skupiny, v ktorej sa počas šiestich desiatok rokov účinkovania vystriedala viac ako desiatka výborných hudobníkov. V Prešove sprevádzali Hammela Peter Preložník (klávesy), Anton Jaro (basgitara), Róbert Rist (bicie) a gitarová legenda Fero Griglák.



V prvej časti koncertu zazneli skladby Cez plece, Podnájom, Stromy, Koče plné ruží, Princezná zlatovláska, Kamalásky, Staré kone nahé jazdkyne, Cirkus leto, Keď pavúk svoje siete dotká, Dnes už viem, Na II. programe sna, Čo ma potom, čo bude potom, Po písmenku, Mladosť. Na pódium pozval Hammel hosťujúcu speváčku Katarínu Stohrovú, aby ponúkli duety Pravá láska a Pieseň pre Roxanu (Ja nemám lásku v malíčku) z muzikálu Cyrano z predmestia.



Na hosťa sa v dvoch skladbách premenil aj gitarista Fero Griglák, keď ponúkol z repertoáru svojej skupiny Fermata skladby Huascaran a Spomienka na Amsterdam.



Aj v druhej časti striedal Hammel staršie a novšie hity. Postupne zazneli Zvonky zvoňte, S rukami vo vreckách, Balada o smutnom Jánovi, Čierna ruža, Smutná ranná električka, Keď odchádza kapela, Chlapci z mesta, Čas malín a Kreditka srdca — tú už ako prídavok a poďakovanie speváka divákom za príjemný večer.



Poetika Hammelových pesničiek prežila desaťročia a stále je nadčasová, však viaceré z nich už zľudoveli. Kontakt medzi pódiom a hľadiskom bol tak blízky, že niektoré z prítomných dám Hammelovi v dobrej nálade začali diktovať, ktoré pesničky ba mal ešte zahrať. Počas celého večera nešetrili dlane ani hlasivky a spevák divákov zabával viacerými bonmotmi a pristala mu aj úloha moderátora koncertu.



"Keby som to tak zhrnul, myslím že to bolo krásnych 60 rokov. Chcel by som to zažiť ešte raz, s problémami aj so všetkým, všetkými možnými vecami, ktoré sa okolo nás diali od šesťdesiatych až po terajšie roky. Je to úžasné, človek to musí žiť, máme s Kamilom Peterajom takú pesničku - 'Život je na to, aby sa žil'. Okolnosti sú stále, neviem ich ovplyvniť, môžem poukazovať alebo hundrať, ale nedá sa to ovplyvniť. Tak sa teším a teším sa na ďalších 60," povedal po koncerte pre TASR k jubileu Pavol Hammel.