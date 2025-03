Umenie, gastronómia i história. Čo všetko skrýva malý ostrov v Ázii?

TO NAJLEPŠIE ZO ZÁPADU I VÝCHODU

Chlapec konzumujúci Cendol - jedna z mnohých pouličných malieb v George Towne. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

JEDINEČNÉ POULIČNÉ MAĽBY

Najznámejšia maľba v George Towne. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

HLAVNÉ MESTO JEDLA

Na snímke Char Kway Teow. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

Národné jedlo Malajzie Nasi Lemak. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

Kávová kultúra je v Penangu veľmi populárna. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

NA MÓLACH OPATRNE

Chew Jetty - známe mólo v Penangu. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

Na snímke Múzeum vojny. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

PENNAG HILL



Na Penang Hill je veľa zaujímavej fauny i flóry. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

KEDY SEM ÍSŤ?



Pláž Batu Feringhi, najnavštevovanejšia pláž v Penangu. Foto: Teraz.sk - Michal Runák

Bratislava 23. marca (Teraz.sk) - Tento ostrov leží pri západnom pobreží Malajzie a často ho nazývajú Perla Orientu. Je známy krásnymi plážami a mnohými zaujímavosťami, no to, čo túto oblasť robí výnimočnou, je pouličné jedlo. Ale poďme po poriadku.Spojenie ostrova s pevninou zaisťuje najdlhší most v Ázii a medzinárodné letisko. Hlavným mestom je George Town a prechádzka jeho uličkami je úchvatná. Miestnou pýchou je botanická záhrada, ktorú založili Briti v 80. rokoch minulého storočia. Je tu aj vtáčí park a ďalšie prírodné parky. Priaznivci architektúry ocenia Slimačí chrám, ktorý je jediný svojho druhu na svete, budhistický chrám Wat Chayamangkalaram s tretím najväčším ležiacim zlatým Budhom na svete či jeden z najväčších budhistických chrámov Kek Lok Si. Penang je vďaka výbornej infraštruktúre a kvalitnému zázemiu pre turistov ideálnym spojením toho najlepšieho zo západu i východu. Dostať sa sem dá lietadlom, ale aj autobusom. Z hlavného mesta Kuala Lumpur to trvá zhruba osem hodín, o tri hodiny menej trvá cesta vlakom. Ten vás však odvezie len na pevninu, ďalej musíte ísť trajektom.Malajzia bola britskou kolóniou a známky jej koloniálnej minulosti sú v Penangu evidentné. Nástenné maľby v George Towne boli v roku 2008 zaradené do svetového dedičstva UNESCO. Sú veľmi špecifické a nepodobali sa ničomu, čo som kedy videl. Nápadité je najmä využitie predmetov začlenených do mnohých diel. To samozrejme láka návštevníkov k interakcii a na fotku si musíte nejaký čas počkať v rade. Trúfam si tvrdiť, že George Town je jedno z najfotografovanejších miest v Ázii.Jedno z najpopulárnejších pouličných umeleckých diel, ktoré tu sú, je chlapec na motorke od Ernesta Zachareviča. Súčasťou tohto diela je práve motorka, na ktorú si sadne asi každý, kto sa sem príde odfotiť. Opustený motocykel tu údajne nechal turista po tom, čo na ňom prišiel z Vietnamu. Mimochodom Ernest Zacharevič je umelec narodený v Litve a je známy svojím experimentálnym štýlom. Pri objavovaní Penangu môžete naraziť aj na niekoľko jeho ďalších diel.Brat so sestrou na hojdačke je ďalšia zábavná a kreatívna nástenná maľba, ktorá pozýva návštevníkov, aby sa pridali k smejúcim sa deťom a zabavili sa na ich hojdačke. Túto maľbu má na svedomí Louis Gan, miestny obyvateľ Penangu. Toto dielo namaľoval na pokyn majiteľa budovy. Očarujúca maľba je aj Wo Ai Nee a má znázorňovať samotný Penang. Tri dievčatá predstavujú rozmanitosť ostrova a dedičstvo väčšiny jeho obyvateľov: malajzijskej, indickej a čínskej. Najznámejšia je však maľba detí na bicykli. Zobrazuje malé dievčatko, ktoré berie svojho mladšieho brata na bicykli a radosť v ich tvárach dodáva atmosféru celej ulici. S touto maľbou sa tu dá kúpiť najviac tričiek a magnetiek.Penang mnohí považujú za hlavné mesto jedla v Malajzii. Dokonca aj v hlavnom meste Kuala Lumpur sú fastfoody dokazujúce na pôvod jedál, ktoré pochádzajú práve z Penangu. Kúpite tu dobroty od cenovo dostupného pouličného jedla až tie, ktoré odporúča Michelin. Teda s mimoriadnou kvalitou. A možno vás prekvapí, že v mnohých prípadoch vás jedna porcie nevyjde viac ako 2 eurá. Naberať skúsenosti s ochutnávkami jedla patrí medzi najväčšie pôžitky a to som si samozrejme nemohol nechať ujsť. A ktoré jedlá sa teda oplatí ochutnať?je to obľúbené malajzijské jedlo nielen medzi turistami, ale aj domácimi obyvateľmi. Ide o rezancovú polievku s vývarom na báze kokosového mlieka. Penang má však svoju vlastnú verziu tohto pokrmu a podáva sa bez kokosového mlieka.ide o hrubé rezance, do ktorých sa vmiešava čili pasta, vajce, krevety a výhonky z bambusu. Nám ich pripravovali vo veľkom woku priamo na ulici a už sledovať kuchára bol zážitok.ide o dezert obľúbený v Malajzii aj Singapure. Skladá sa zo želé zo zeleného pandanu, červenej fazule, kokosového mlieka a palmového cukru. Podstatu však tvorí ľadová triešť. Prvá ochutnávka vás nechá na pochybách, ale každé ďalšie sústo chutí viac a viac.toto je jeden z gastro zážitkov, ktorý pochádza priamo z Penangu od indických moslimov. V preklade znamená „ryža“ (nasi) a „rovnováha“ (kandar), pretože ju kedysi predávali obchodníci, ktorí nosili na pleciach palice s dvoma obrovskými košíkmi s domácimi jedlami a ryžou.národné jedlo Malajzie. Pozostáva z vareného alebo praženého vajíčka, uhorky, ančovičiek, arašidov, čili omáčky a ryže. Tá sa varí v kokosovom mlieku a ochutí sa listami pandanu. K tomu sa podáva vyprážané kura.V Penangu je aj mnoho remeselných kaviarní s naozaj chutnou kávou. Všade však dostanete penangskú bielu kávu s príchuťami ako čokoláda, durian, kokos a ďalšie.V George Towne sú aj viaceré móla, ich súčasťou sú plávajúce dediny. Väčšina je okupovaná čínskymi klanmi. V George Town je celkovo 6 mól, najobľúbenejšie je Chew Jetty. Aj na týchto mólach sú reštaurácie, nástenné maľby a obchody so suvenírmi. A aj keď sú to turistické miesta, ich súčasťou sú domy, ktoré sú normálne obývané. Skvelé je, že ak chcete preskúmať miesta, ktoré sa nachádzajú na menej známych miestach, ak chcete pochopiť kultúru Penangu, je možné objednať si bezplatnú pešiu prehliadku. Trvá takmer tri hodiny, ale stojí to za to.Zájsť môžete aj na Fort Cornwallis. Je to pevnosť pri brehoch prielivu a postavili ju Briti počas svojej koloniálnej éry. Založil ju kapitán Francis Light, dôstojník kráľovského námorníctva, ktorý ňou zabezpečil ostrov. Zaujímavé je, že táto pevnosť nikdy nezažila žiadnu vojenskú akciu. V súčasnosti je to obľúbená turistická atrakcia. V Penangu je aj vojenské múzeum. Jeho kuriozitou je, že slúži skôr ako pamiatka na omyl, ktorého sa dopustili Briti. Mysleli si, že počas druhej svetovej vojny v juhovýchodnej Ázii nepriateľ zaútočí z mora a tak na tomto mieste postavili bunkre s delami namierenými do mora. Ako sa však ukázalo, Japonci zaútočili po súši.Penang Hill je rezort pozostávajúci zo skupiny kopcov blízko centra ostrova a patrí medzi najnavštevovanejšie miesta v Malajzii vôbec. Jeho dominantou je vrch Flagstaff Hill a dostupný je lanovkou Penang Hill Railway. Tento systém pozemnej lanovky je jediný svojho druhu v Malajzii a od roku 2014 prepraví viac ako milión návštevníkov ročne. Lístok stojí 7 eur a ak sa chce turista vyhnúť dlhým radám, má k dispozícii tzv. expresný lístok. Ten stojí asi 12 eur. Najvyšší bod je Západný kopec v nadmorskej výške 833 metrov. Pramení z neho množstvo malých riek a potokov. Pokrytý je dvojkrídlovým lesom, vo vyšších nadmorských výškach tu rastú aj dubovo - vavrínové a aj ihličnaté stromy. Rastie tu aj stromová papraď, ktorá sa bežne spája s vyššími nadmorskými výškami.Vrch Penang je vedecky dôležitý ako typická lokalita mnohých malajzijských rastlinných druhov. V minulosti sem prichádzali botanici zbierať rastliny do herbárov po celom svete. Je to oblasť bohatá na biodiverzitu a má veľké množstvo endemických druhov, z ktorých niektoré sú také vzácne, že ich existencia je ohrozená. K vzácnym a ohrozeným druhom patrí parazitická rastlina Exorhopalia ruficeps, ktorá rastie v tienistom a vlhkom poraste. Vzácna malajzijská Maingaja bola znovuobjavená pred rokmi a našťastie sa odvtedy množí. Veľké cicavce tu nežijú. Je možné zahliadnuť diviaky, malé veveričky, opice a piskory. Ale mnohé druhy nachádzajúce sa v týchto kopcoch sú nočné. Patria sem cibetky, kolugo, lietajúce veveričky a netopiere. Je tu aj bohatá vtáčia fauna. Zaznamenali ich tu viac ako 100 druhov.Počasie v Malajzii je počas celého roka teplotne stabilné. Krajina je zaradená do oblasti tropických krajín. Teplota sa pohybuje denne medzi 28 – 35 °C a to každý jeden deň. Od novembra do mája je v tomto regióne plná sezóna a predstavuje v týchto končinách leto. Podnebie je vtedy horúce. Aj napriek tomu, že je v týchto mesiacoch tzv. obdobie sucha, dážď a zrážky sa môžu objaviť každý deň. Nejde však o výdatné zrážky. Zaprší zhruba polhodinu, väčšinou večer alebo v noci. Od júla do októbra je v juhovýchodnej Ázii monzúnové obdobie alebo obdobie dažďov. Ani to však neznamená, že tu prší od rána do večera. Tiež ide najmä o prehánky, ktoré sú len častejšie než počas suchého obdobia. A tiež najčastejšie prší podvečer, večer alebo v noci. Tento kus sveta je tak dostupný počas celého roka.