Perla má vážnu povahu
Bratislava 12. februára (TASR) - Ženské meno Perla je novšie meno a je slovenským variantom mien Margaréta, Margita, ktoré sú orientálneho pôvodu a v preklade znamenajú "perla". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Perla, Perlička.
Perly, ktoré oslavujú meniny 12. februára, majú vážnu a ťažko pochopiteľnú povahu. Sú aj dosť uzavreté. Tieto ženy sa zaujímajú o všetko, čo bezprostredne súvisí so životom. V štúdiu sa preto väčšinou zameriavajú na lekársku vedu. Bývajú príkladnými matkami, no niekedy im chýba viac autority na usmernenie svojich potomkov. V partnerskej oblasti si vyčítajú istú slabosť.
Ich zdravie je nestále. Raz sa Perly cítia dobre, na druhý deň nie. Prospejú im pokrmy z rýb a jablká.
Obľúbené farby týchto žien sú biela, žltá a ružová, ochranné rastliny skorocel a biela ľalia. Ochranné kamene majú opál, jaspis a ametyst.
