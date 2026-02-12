Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Perla má vážnu povahu

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Perly, ktoré oslavujú meniny 12. februára, majú vážnu a ťažko pochopiteľnú povahu. Sú aj dosť uzavreté. Tieto ženy sa zaujímajú o všetko, čo bezprostredne súvisí so životom.

Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Ženské meno Perla je novšie meno a je slovenským variantom mien Margaréta, Margita, ktoré sú orientálneho pôvodu a v preklade znamenajú "perla". Nositeľky tohto na Slovensku ojedinelého mena oslovujeme Perla, Perlička.

Perly, ktoré oslavujú meniny 12. februára, majú vážnu a ťažko pochopiteľnú povahu. Sú aj dosť uzavreté. Tieto ženy sa zaujímajú o všetko, čo bezprostredne súvisí so životom. V štúdiu sa preto väčšinou zameriavajú na lekársku vedu. Bývajú príkladnými matkami, no niekedy im chýba viac autority na usmernenie svojich potomkov. V partnerskej oblasti si vyčítajú istú slabosť.

Ich zdravie je nestále. Raz sa Perly cítia dobre, na druhý deň nie. Prospejú im pokrmy z rýb a jablká.

Obľúbené farby týchto žien sú biela, žltá a ružová, ochranné rastliny skorocel a biela ľalia. Ochranné kamene majú opál, jaspis a ametyst.
