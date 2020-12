Personálne zmeny v spoločnosti TEMPEST a.s.

Bratislava 14. decembra (OTS) -dodáva Roman Kriško, generálny riaditeľ a člen predstavenstva TEMPEST-u.Uvedené personálne opatrenia si vyžiadala najmä zmena na poste generálneho riaditeľa spoločnosti TEMPEST v nedávnej minulosti. Novým generálnym riaditeľom bol menovaný bývalý obchodný riaditeľ a člen predstavenstva TEMPEST-u, Roman Kriško. Na tomto poste vystriedal Petra Krásneho, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie. V súčasnosti tvoria predstavenstvo TEMPEST a.s. dvaja členovia – Roman Kriško a Jozef Šipoš.Andrej je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po ukončení štúdia zastával pozíciu IT projektového manažéra vo viacerých IT spoločnostiach. Od roku 2015 pôsobí v TEMPEST-e, kde začínal ako projektový manažér a neskôr sa stal riaditeľom divízie projektového manažmentu. Andrej je ženatý a vo voľnom čase sa venuje potápaniu alebo česko-slovenskej folkovej a punk-rockovej scéne. Koncom roka 2020 bol vymenovaný za obchodného riaditeľa spoločnosti.Michal je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor zahraničný obchod. Celú svoju profesionálnu kariéru sa venoval projektovému manažmentu v oblasti informačných technológií. V spoločnosti TEMPEST a.s. pôsobí od roku 2015, kde nastúpil ako projektový manažér. Zameriava sa najmä na komplexné softvérové a integračné projekty. Michal je ženatý a má jedno dieťa, medzi jeho záľuby patrí beh a jazz. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľa divízie projektového manažmentu spoločnosti TEMPEST a.s.s takmer tridsaťročnou históriou pôsobenia v odvetví informačných technológií. Viac informácií o spoločnosti TEMPEST a jej tíme na www.tempest.sk