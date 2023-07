Pesničkár Peter Juhás prichádza s novinkou Nikomu Ťa Nedám

Bratislava 11. júla (TASR) - Pesničkár Peter Juhás, ktorý sa zviditeľnil účinkovaním v speváckej súťaži Hlas Česko-Slovenska, ponúkol ochutnávku novej produkcie prostredníctvom videoklipu k piesni Nikomu Ťa Nedám. TASR o novinke, ktorá "je soundom odlišná od Juhásových predošlých hudobných počinov", informovala PR manažérka Janka Marczellová.



"Po niekoľkých rokoch na scéne sa už začína kryštalizovať môj rukopis v mojich piesňach, ale okrem toho, že som folkový spevák, si nemyslím, že je moja muzika úplne uchopiteľná. V každom žánri sa prelínajú žánre iné a táto hudobná flexibilita sa mi pozdáva," komentuje Juhás experimentovanie s novým zvukom s tým, že jeho snahou bolo ponúknuť čosi súčasné, energické. "Ale aby som to stále bol ja. Uvidíme, čo mi v hudbe prinesú ďalšie roky."



Zmena spevákovho hudobného smeru priniesla spolupráca s duom Tom Lobb a Martin Zaujec. Zrod novej pesničky bol trošku neštandardný. "Po mojich potulkách svetom som sa vrátil s tromi novými songami. Všetky som ich odprezentoval chalanom, aby sme nejakú vybrali na nahratie, no nakoniec sme sa rozhodli, že skúsime niečo spraviť od piky. Prvý deň sme mali niektoré melódie, ktoré zložili Tom s Martinom, ja som začal písať text a vymýšľať, čo tam vlastne budem spievať. Druhý deň sme už mali hotovú skoro celú pesničku, ale chýbal nám tam text, s ktorým by sa ľudia mohli stotožniť a pár ďalších detailov. Tretí deň sme v štúdiu skúsili posunúť moje hranice, čo sa týka vokálnych výkonov a myslím si, že sa nám výsledok celkom podaril," opisuje Juhás.



Názov piesne môže napovedať, že je len ďalším láskyplným vyznaním. "Ja som sa však snažil v texte vystihnúť pocit človeka, ktorý to v živote nemá jednoduché. Zo všetkých smerov naňho idú negatívne ohlasy, ale tie treba hodiť za hlavu. Tí okolo totiž budú mať vždy to najlepšie riešenie na vaše problémy. Dôležité je však to, čo so svojím životom chcete spraviť vy. Či budete len tak prežívať, alebo si pôjdete za tým, po čom túžite. A keď už to máte, musíte o to ďalej bojovať. A nikomu to nedať," vysvetľuje Juhás význam novinky. Jej myšlienku podčiarkuje videoklip, ktorý nakrúcali v Banskej Bystrici.