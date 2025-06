Peter a Pavol majú rozdielnu osobnosť

Bratislava 29. júna (TASR) - Mužské meno Peter má grécky pôvod a význam mena je "pevný ako skala". Nositeľov tohto mena oslovujeme Peťo, Peťko, Petrík.



Mužské meno Pavol má latinský pôvod a v preklade znamená "malý, skromný". Pavlov oslovujeme Pali, Palino, Paľko.



Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Nositeľky oslovujeme Peťa, Peťka.



Uvedené mená sú tradičné, na Slovensku bežne zaužívané, aj keď v súčasnosti nie sú až také populárne ako v minulosti.



Peter a Pavol majú spoločné iba jedno - oslavujú meniny v predposledný júnový deň. Inak sú to úplne rozdielne osobnosti.



Pavlovia sú tí, ktorí víťazia. Vynikajú emotívnosťou, spoločenskosťou, citlivosťou a mravnosťou. Pri zasiahnutí Amorovým šípom sú nežní, no majú v sebe istú neoblomnosť, ktorá im život rozhodne neuľahčuje.



Náramne trpia, ak ich niekto zradí. Prechovávajú v sebe nedôveru voči žene, čo sa navonok prejavuje akousi neotesanosťou.



Obľubujú klasické štúdium, ale je im blízka aj matematika a cudzie jazyky. Mohli by z nich byť zdatní technici, politici či hovorcovia.



Pavlovia sú výrazne životaschopní a strhujúci ľudia, ktorí si dokážu hravo získať sympatie a náklonnosť ľudí.



Ich obľúbená farba je modrá, ochranné rastliny žihľava a slez, ochranné kamene ametyst a smaragd.