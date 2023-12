Bratislava 13. decembra (TASR) - Spevák a skladateľ Peter Aristone predstavuje nový singel Carousel of Dreams, teda kolotoč snov. Symbolizuje celý náš život, udalosti opakujúce sa v slučkách tých istých chýb a rozhodnutí. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Kršňák.



"V piesni spievam o veľkom sne, ktorý by každý človek mal mať, aby ho motivoval ísť stále ďalej a nevzdával sa, aj vo chvíľach, keď je mu najťažšie. Žijeme pre náš sen a sme ochotní podstúpiť riziko a niekoľkonásobné zlyhanie, len preto aby sme ho dosiahli a nikdy to neprestaneme skúšať. A na tento kolotoč naskakujeme znova a znova, tak že sa nám každému náš kolotoč snov v mnohých situáciách opakuje," hovorí o svojej novej piesni Aristone.



Hudba a text skladby Carousel of Dreams vznikli v spolupráci s britským skladateľom Sachom Skarbekom, ktorý má na svojom konte spoluprácu s umelcami, ako Adele alebo Miley Cyrus. Za konečným zvukom skladby stojí slovenské producentské duo Tomáš Lobb a Martin Zaujec z Beyond Music, zatiaľ čo o mastering sa postaral dvojnásobný držiteľ Grammy Dale Becker. K novej skladbe vzniklo aj romantické lyric video, ktoré vizuálne podporuje atmosféru zasnenej akustickej piesne.



Peter Aristone je slovenský spevák, skladateľ, multiinštrumentalista a producent, ktorý sa zabýval v Prahe a svojou tvorbou oslovil tých najlepších hudobných producentov v Anglicku. Na svojich albumoch a piesňach má ich podpis a za sebou má aj ďalšie spolupráce s mnohými z nich. Aristoneho skladba Gold sa v roku 2016 dostala do rotácie americkej MTV U, keď absolvoval aj úspešné turné po Amerike a Európe s Marcom Broussardom. V júni roku 2020 vydal Aristone svoj doteraz posledný album s názvom The Hit, hlavným producentom albumu bol Mark Plati, známy svojou spoluprácou s Davidom Bowiem. V auguste roku 2020 sa druhý singel z tohto albumu Far stal piatou najhranejšou skladbou v českom éteri.