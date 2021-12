Peter Bič: Hlava je najlepší album, ktorý sme mohli vydať

Bratislava 30. decembra (TASR) – Známa a dnes aj úspešná košická skupina Peter Bič Project vydala v novembri piaty štúdiový album, ktorý dostal názov Hlava. Kapela s ním prichádza po dvoch rokoch, keď predchádzajúci album Labyrint vyšiel v októbri 2019.



„Album vznikal dva roky a vznikal v pohodovej nálade a atmosfére. Nahrávali sme ho v troch štúdiách na Slovensku. Je na ňom 16 piesní, je tam aj pieseň Máj, pieseň Všetko bude fajn aj Hlava, tých 16 piesní vznikalo v priebehu dvoch rokov. Čo je podstatné, textov sa okrem Vlada Krausza ujal aj Michal Mifkovič. Keď to človek počúva vcelku, má pocit, že to písal jeden človek. Je nádherné, že tá poetika sa spojila v tom celom a stretla sa aj z hudbou. Pre mňa je to taký najlepší album od Peter Bič Project, ktorý sme mohli vydať,“ uviedol pre TASR líder kapely Peter Bič.



Piesne na novom albume obsahujú prvky viacerých žánrov, poprocku, šansónu, folku či country. Kapelník hovorí, že to nebol zámer, a dodáva: „Bol to skôr taký posun kapely Peter Bič Project, posunúť sa ďalej a opäť experimentovať so zvukom, hudbou, s melódiami, piesňami aj textami. Takže mám pocit, že je to také vyvrcholenie všetkého, tie vplyvy sú tam určite, ale v zásade je to stále Peter Bič Project. Akurát má na sebe nový plášť, prosto je to album o živote.“



Skupina začínala s repertoárom v angličtine, tento album je však celý v slovenčine. Takže na mieste je otázka, či je to definitívny odchod kapely od anglických textov.



„S angličtinou sme sa už pomyselne rozlúčili, začali sme piesňou Skúšame sa nájsť spoluprácu s Vladom Krauszom a tie slovenské texty sa nám zapáčili, učarovali nám. Ale hlavne sme videli na koncertoch, že tomu ľudia rozumejú viac ako anglickým textom, vedia si to s nami spievať v našej rodnej reči, máme ju nádhernú. Aj tie texty, ktoré nám píše Vlado Krausz a najnovšie aj Michal Mifkovič, sú pre mňa kúzelné a každý jeden majú čaro,“ doplnila speváčka skupiny Viktória Vargová.



Tvorba skupiny Peter Bič Project má veľmi priaznivý ohlas u fanúšikov a nesie sa na vlne úspechu. Kapela získala ocenenie OTO – Osobnosť televíznej obrazovky za rok 2019 v kategórii skupiny, za pieseň Stoj dostali cenu SOZA za rok 2020 v kategórii najhranejšia skladba.