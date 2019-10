PETER BIČ PROJECT: Album Labyrint je znamením, že sme z neho von

Bratislava, 23. októbra (TABLET.TV) – Aj keď nám spievanie v angličtine prinieslo úspech aj v zahraničí, rozhodli sme sa, že budeme spievať pre Slovákov a po slovensky, pretože to, že spievajú spolu s nami, je pre nás ďaleko viac. Náš nový album Labyrint je slovenský, veľmi pokojný, sú na ňom pekné piesne a môže poslucháčovi pomôcť nájsť cestu, ak sa stratil v labyrinte svojho života. My sme z neho von! V Exkluzíve na TABLET.TV to v súvislosti s hudobnou novinkou uviedol Peter Bič z kapely Peter Bič Project.







Ako vznikal videoklip k najnovšiemu singlu skupiny Peter Bič Project - Čoskoro?



Skončila kapela s anglickými piesňami a bude produkovať už len slovenské?





