Peter Bič Project nahrali titulnú skladbu k novému seriálu Priznanie

Bratislava 17. decembra (TASR) - Nový pôvodný seriál RTVS Priznanie, ktorý je voľným pokračovaním seriálového hitu Hniezdo, má aj novú titulnú pieseň. Skladbu s rovnomenným názvom nahrala kapela Peter Bič Project. TASR o tom informoval PR manažér Stanislav Čačko.



"Vznikla tak, že mi režisér Braňo Mišík zavolal, že má výborný scenár. Keď sme sa stretli a rozprával mi o novom príbehu, bolo to zvláštne, ale melódiu som mal hneď v hlave. Hneď v ten deň som to dal dokopy, poslal Vladovi Krauszovi a ten pripravil krásny text," opísal zrod piesne Priznanie jej autor i spevák Peter Bič. Spev nahral aj so speváčkou Viktóriou Vargovou.



Skladba je zároveň súčasťou nového albumu "Hlava" kapely Peter Bič Project. Nachádza sa na ňom hneď dvakrát. Má pomalšiu verziu (Priznanie II.), ktorá je titulnou piesňou seriálu, i rýchlejšiu verziu. "Keďže som o seriáli Priznanie veľa počul a videl som aj ukážky, môžem povedať, že diváci to budú mať radi. Je to napínavé, je tam tajomná zápletka a dobrí herci," prezradil Bič, ktorý bol autorom titulnej piesne aj k úspešnému seriálu Hniezdo.



Titulnú pieseň k novinke Priznanie oceňuje i generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník. "Som si istý, že si poslucháči túto pieseň obľúbia a rovnako verím, že aj diváci Jednotky si obľúbia náš nový seriál," poznamenal.



Nová skladba Priznanie bude znieť v éteri Rádia Slovensko od začiatku roka 2022. Rovnomenný desaťdielny dramatický seriál odštartuje na obrazovkách 9. januára.