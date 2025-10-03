< sekcia Magazín
Peter Bič Project predstavuje videoklipy k piesňam Sveter a Stará žena
Vznikli tak vizuálne príbehy, ktoré podčiarkujú autenticitu hudby a pripomínajú, že v každom okamihu života stojí pri nás niekto, kto nás má rád.
Autor TASR
Košice 3. októbra (TASR) - Skupina Peter Bič Project prichádza s dvojitým hudobným prekvapením. Z úspešného albumu Stále ťa má niekto rád predstavuje videoklipy ku skladbám Sveter a Stará žena. Klip Stará žena je so sólovým speváckym počinom Viktórie Vargovej a v pesničke Sveter sa spevácky sólovo predstavuje Peter Bič. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.
Myšlienka albumu Stále ťa má niekto rád sa naplno odráža aj vo videoklipoch k obom piesňam. Autori sa rozhodli dať priestor skutočným emóciám a prirodzenej blízkosti. Hereckých partnerov Viktórie a Petra si totiž zahrali ich skutoční životní partneri.
„Stará žena je veľmi osobná výpoveď, kde sme sa snažili zachytiť krehkosť, úprimnosť a lásku v jej najčistejšej podobe,“ hovorí Viktória Vargová. Peter Bič dodáva: „Sú veci, ktoré chcete svojim blízkym, milovaným povedať. Najkrajšie je, keď to s nimi zažívate spoločne. To je to, čo sme spoločne s autorom textu Petrom Riavom chceli do našej spoločnej skladby zakomponovať.“
Obe piesne vychádzajú naraz a sú zároveň pozvánkou na koncerty s názvom Stále ťa má niekto rád 23. novembra v Bratislave a 2. decembra v Košiciach. Obidve piesne, ktoré zaznejú naživo aj na týchto koncertoch, pochádzajú z už zlatého albumu, ktorý skupina získala v júli tohto roka, teda len tri mesiace po jeho vydaní. Aj to potvrdzuje popularitu a úspech skupiny Peter Bič Project.
