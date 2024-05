Peter Dobay Quintet predstavuje album Head in the Clouds

Bratislava 27. mája (TASR) - Head in the Clouds je názov prvého autorského albumu slovenského saxofonistu Petra Dobaia a jeho medzinárodného kvinteta. Nahrávka vyšla začiatkom mája na streamovacích platformách. Obsahuje päť originálnych skladieb a dva štandardy. Podporiť jej vydanie na fyzických nosičoch môžu fanúšikovia prostredníctvom crowdfundingovej kampane. TASR o tom informovala spoločnosť Music Press Production.



Peter Dobai vyštudoval na Konzervatóriu v Bratislave, potom žil dlhé roky v írskom Dubline, kde získal titul magistra v jazzovej hudbe. V Dubline viedol formáciu Kavorka "moderný jazzový kvartet s folklórnymi a world music prvkami" - spolu s členmi z Venezuely, Írska, Maďarska, Slovenska. Debutový album Culture Shock (2014) obsahoval Dobaiove autorské kompozície. Petrovu zahraničnú kariéru prerušila pandémia. Po návrate na Slovensko sa sústredil na vytvorenie nového projektu - medzinárodného kvinteta, s ktorým si zahral na Gypsy Jazz Festivale 2023.



Najnovší album Head In The Clouds rozvíja kombináciu tradičnej hudby a world music v jazzových aranžmánoch. Napríklad kompozícia "Under The Hill" navodzuje melancholickú atmosféru inšpirovanú dvomi ľudovými piesňami, ktoré sa Dobai naučil hrať na píšťale. "Hlboko vo mne zarezonovali a vyvolali silné spomienky z detstva," hovorí hudobník a skladateľ, ktorého ovplyvnili osobnosti ako John Coltrane či francúzsky skladateľ Francis Poulenc. Medzi svoje vzory radí Dobai aj Wayna Shortera.



Na albume spolupracoval s hudobníkmi, ktorých spoznal v Írsku. Sú nimi pôvodom venezuelský klavirista Leopoldo Osio, gitarista Charlie Moon, ktorý sa postaral aj o sólové vokály v jazzovom štandarde I Fall in Lov Too Easily a v soulovom štandarde Trying Times. Medzinárodnú zostavu ďalej tvoria Rakúšan Klemens Marktl (bicie nástroje), Česko zastupuje trubkár Miroslav Hloucal a Slovensko Juraj Griglák (basgitara a kontrabas). Hosťom na nahrávke je Nikolaj Nikitin (basklarinet) a tiež írsky bubeník Shane Donovan.