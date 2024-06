Peter je pôžitkár, Pavol je neoblomný

Bratislava 29. júna (TASR) - Mužské meno Peter má grécky pôvod a význam mena je "pevný ako skala". Nositeľov tohto mena oslovujeme Peťo, Peťko, Petrík.



Dominantnými vlastnosťami Petrov sú intuícia, dynamizmus, reaktívnosť a citlivosť. Pri osobnostnom hodnotení sú vykreslení ako ľudia, ktorí majú srdce. V citovom živote sú neskrotní, nároční a zmyselní. Za ľahostajnou tvárou skrývajú nepriznané pôžitkárstvo.



Podľa povahy sú nevyčerpateľní a vytrvalí, so silnou emotívnosťou a troškou pojašenosti. Petrovia by mali v živote pracovať duševne, pretože na fyzickú prácu nie sú veľmi stavaní.



Uplatnia sa prevažne ako herci, spisovatelia alebo novinári.



Majú šťastie po celý život, zvlášť v jeho druhej polovici. Keďže sú fatalisti, zvyknú voliť vyčkávaciu taktiku.



Petrovia majú obľúbenú farbu červenú, ochranné rastliny horčicu a rozmarín, ochranné kamene jaspis a diamant.



Mužské meno Pavol má latinský pôvod a v preklade znamená "malý, skromný". Pavlov oslovujeme Pali, Palino, Paľko.



Pavlovia sú tí, ktorí víťazia. Vynikajú emotívnosťou, spoločenskosťou, citlivosťou a mravnosťou. Pri zasiahnutí Amorovým šípom sú nežní, no majú v sebe istú neoblomnosť, ktorá im život rozhodne neuľahčuje.



Náramne trpia, ak ich niekto zradí. Prechovávajú v sebe nedôveru voči žene, čo sa navonok prejavuje akousi neotesanosťou.



Obľubujú klasické štúdium, ale je im blízka aj matematika a cudzie jazyky. Mohli by byť z nich zdatní technici, politici či hovorcovia.



Pavlovia sú výrazne životaschopní a strhujúci ľudia, ktorí si dokážu hravo získať sympatie a náklonnosť ľudí.



Ich obľúbená farba je modrá, ochranné rastliny žihľava a slez, ochranné kamene ametyst a smaragd.



Meno Petra je ženskou podobou mena Peter. Nositeľky oslovujeme Peťa, Peťka.



Petry, ktoré majú meniny spolu s Petrami a Pavlami 29. júna, sú vášnivé ženy. Emotívnosť a túžba konať ich môžu niekedy dohnať k extrémnym rozhodnutiam. Reakcie týchto žien sú priemerné, rozprávajú rázne a vždy s presvedčením.



Petry majú vôľu ako zo železa. Svojou aktívnosťou doslova pohltia iných. Pomerne skoro zistia, na čo sa chcú v živote zamerať. Uplatnenie nájdu väčšinou v politike, marketingu alebo v oblasti umenia.



Napriek úžasnej vitalite by si mali dávať pozor na zdravie.



Ich obľúbená farba je medená, ochranné rastliny mak, nechtík, ochranné kamene krištáľ a granát.







Nositelia týchto mien oslavujú meniny 29. júna.