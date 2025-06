Peter Lipa predstavuje novinku Medzi zemou a nebom

Bratislava 28. júna (TASR) - Peter Lipa, neprehliadnuteľná osobnosť domácej hudobnej scény, predstavuje novinku Medzi zemou a nebom. Skladba, ktorá znie ľahko ako letný vánok, nesie v sebe hlbší význam, nadhľad aj humor. Nie je to len obyčajná pieseň, je to džez, ktorý hovorí viac, než sa na prvé počutie zdá. TASR o tom informovala PR manažérka Katarína Ovseníková.



„Od môjho posledného pesničkového albumu Dobré meno prešlo dosť času. Medzitým vznikol album NOLA, nahrávaný priamo v New Orleans, aj koncertný záznam Symphony 80. Teraz však nastal moment vydať nový singel a otvoriť tak ďalšiu kapitolu,“ hovorí Peter Lipa.



Text piesne napísal Vlado Krausz, s ktorým Lipa rozvíja novú autorskú spoluprácu. „Občas mi pošle zopár textov, chvíľu si poležia v mojom hardisku, a potom príde moment, keď sa im začnem venovať. Tento refrén ma dostal hneď - najprv filozofia, potom jednoduchá, prekvapivá pointa. Tak to má byť,“ dodáva spevák.



Na hudbe sa podieľal dlhoročný spolupracovník Martin Gašpar. Výsledkom je pesnička, ktorá sa vymyká žánrom. Nie je to čistý džez, nie je to pop, je to jednoducho Peter Lipa.



K skladbe vznikol aj výnimočný videoklip, ktorý nesie výtvarný podpis Ivany Šátekovej. Režíroval ho Richard Raiman, ktorý s Lipom spolupracoval už na niekoľkých videách (Dobehnúť čas, Niekde som čítal, Čosi). V klipe sa objavujú výtvarné narážky, svetelný dizajn Marca Krčmára, kamera Martina Straku a postprodukcia Ľuba Čechoviča.



„Dnes nestačí pesničku len počuť, ľudia ju chcú aj vidieť. Chcel som, aby vizuál nebol len kulisou, ale plnohodnotnou súčasťou celku. Myslím si, že sa to podarilo,“ doplnil Peter Lipa.