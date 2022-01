Peter Nagy aj Igor Timko zhodne hovoria, že uplynulý rok ustáli

Bratislava 6. januára (TASR) – Pandémia v uplynulom roku skrížila umelcom mnohé plány a naplno zasiahla aj skupiny a spevákov, ktorí mali málo príležitostí na koncerty a stretnutia s fanúšikmi. Online koncerty väčšina z nich odmietla. V uplynulom roku 2021 sa snažili nájsť aj pozitívne situácie, aby v ňom neprevládali iba negatíva.



„Mal som čas na svoj nový album Petrolej. Milo ma prekvapili obidve kapely, ktoré ho spolu so mnou nahrávali, moje Indigo so staronovým bubeníkom Miro Okálom aj Kvarteto Milana Adamca s klaviristom Pavlom Bartovicom. Zažili sme niekoľko pekných mesiacov invenčného skúšania aj nahrávania mojich nových piesní. Zuzka Smatanová nádherne zilustrovala knihu mojich starých detských hitov Peter Nagy pre deti a nakoniec Juraj Čurný urobil výber piesní na dvojalbum (CD aj LP) Aj tak sme frajeri. Podarili sa mi tri tieto projekty, som spokojný s touto kreatívnou časťou roka,“ povedal pre TASR Peter Nagy.



K začínajúcemu roku 2022 dodal: „Poviem úprimne, že neočakávam radšej nič. Postarám sa o seba sám, ostatne ako vždy.“



„Rok 2021 nás preveril hlavne po ľudskej stránke. Ak platí, že sa ľudia prejavia v exponovaných situáciách, tak práve rok 2021 bol rokom veľkých rozhodnutí. Celá spoločnosť - naša branža zvlášť - sa ocitla v bezprecedentnej situácii. S kolegami sme to ustáli a som presvedčený, že nás to znova posilnilo. Takže som spokojný, veď zistenie, že pracujete s ľuďmi, na ktorých sa môžete spoľahnúť, je výhra v lote. Po profesijnej stránke sa nám podarilo priniesť na svetlo sveta dve zásadné nové piesne. V deň nášho výročia 25 rokov No Name to bola pieseň Elity a Vianoce sme snáď obohatili spoluprácou s pani profesorkou Božidarou Turzonovovou. Nazvali sme ju Vianoce s Božidarou a verím, že tu s nami táto pieseň bude navždy,“ hovorí pre TASR líder No Name Igor Timko.



K očakávaniam v nastávajúcom roku dodáva: „Mám známeho, s ktorým konzultujem obchodné veci. Šikovný človek, Pavol Lipovský, ktorý mi situáciu veľkoryso predstavil s tým, že je jedno, aký rok nás čaká, šikovný človek sa prispôsobí. Pragmaticky je to tak, že kalendár je nasekaný na dva roky vopred, s tým rozdielom, že sa koncertovanie sústreďuje od jari do jesene. Kým sa celá situácia okolo pandémie nestabilizuje, nebude to inak.“