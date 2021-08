Peter Nagy má fanúšikov na Slovensku aj v Česku

Bratislava 8. augusta (TASR) – Úspešný slovenský hitmaker Peter Nagy s kapelou Indigo rozbehol sériu letných koncertov doma aj u našich západných susedov. Známe pesničky uviedol na koncertoch v rodnom Prešove, na Spišskom hrade a v Poprade. Chystá sa aj na koncerty v juhomoravských Ledniciach a Českom Krumlove, ktorý patrí medzi jeho obľúbené miesta. Fanúšikov má na celom Slovensku aj v Česku.



Na toto leto zaradil zlatý slávik z roku 1985 známe hity Poďme sa zachrániť, Zákony hada, So mnou nikdy nezostarneš, Len pomaly, Profesor Indigo, Marcel z malého mesta, Poslednýkrát, Psi sa bránia útokom, Korálky od Natálky, Krásny zadok, Aj tak sme frajeri, Chráň svoje bláznovstvá, Láska je tu s vami, S nohami na stole, Sme svoji aj Kristínka iba spí, ktorú si fanúšikovia na koncertoch stále pýtajú. Z nového albumu Petrolej, ktorý vydal v máji tohto roku, vybral piesne Bez ženy som stratený a Raz sa všetko vyrieši (Tup Tup).



S kapelou Indigo nenechali nič na náhodu a nútenú prestávku využili na skúšanie koncertného playlistu pod vedením kapelníka Miša Kovalčíka (elektrické gitary), ďalšími členmi sú Marek Mečiar (klávesy), Ľuboš Ďurech (basgitara), za bicie sa posadil Miro Okál, ktorý hral s kapelou na prvých albumoch. Podľa Nagya muzikanti musia cvičiť, je to remeslo a to sa nedá oklamať.



Prívlastok hitmaker k Nagyovi právom patrí, aj keď on skromne dodáva, že je pesničkárom. Počas svojej úspešnej dráhy zložil a naspieval desiatky hitov, ktoré nemôže vtesnať do jedného koncertného playlistu, tak sa musí rozhodovať, ktoré tam budú a ktoré nie. „Radíme sa, ja to vidím ináč, chlapci to vidia ináč. Často majú veľmi dobré nápady. Aj moja priateľka má veľmi dobré nápady, pretože ona nie je z branže a vidí to z úplne iného uhla, vidí to ako divák a tento hlas treba počúvať,“ povedal pre TASR spevák.



Nagy nevynechal ani rodný Prešov, amfiteáter mu je dôverne známy. „Keď som tu býval, ešte hlboko pred revolúciou sem nechodili kapely, tu premietali filmy. A tu sme videli veľa filmov. Ale musím povedať, že filmy nás veľmi nezaujímali. My sme tu ležali na deke s frajerkami, mali v ruke pivo a bolo nám krásne. Tam išlo o ten večer, všetci tu boli, celý Prešov. A to sú také veci, to je neprenosné, to je zážitok. To je rodné mesto, to sa nedá oklamať, ten pocit je úplne iný,“ dodal Nagy.