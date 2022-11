Držiteľka troch československých Zlatých slávikov Petra Janů jubiluje

Praha/Bratislava 19. novembra (TASR) – Známa česká speváčka Petra Janů oslavuje hneď dve okrúhle jubileá. Jednak 50 rokov na scéne populárnej hudby a v sobotu 19. novembra 70. narodeniny. O jej popularite svedčia aj tri sošky zlatého československého slávika, ktoré získala v závere 80. rokov.



Petra Janů (vlastným menom Jana Petrů) sa narodila v Prahe 19. novembra 1952. Spevu sa venovala od malička, bola členkou detského zboru. Po amatérskych speváckych začiatkoch získala v roku 1972 na speváckej súťaži talentov Mladá pieseň Jihlava Striebornú reťaz festivalu. Všimol si ju klavirista Pavel Větrovec, ktorý ju odporučil do hudobného divadla Semafor. Tam nahradila Hanu Zagorovú, zahrala si v inscenáciách Zuzana v lázni alebo Kytice.



Po piatich rokoch sa vydala na sólovú dráhu, jej manažérom a neskôr aj manželom (1978) sa stal Michal Zelenka. Od roku 1977 účinkovala so skupinou Pro-rock, v júli s ňou nahrala aj prvý profilový album Motorest. Tu začala jej spolupráca s Otom Petřinom, ktorý jej zložil všetky piesne na album, otextoval ich Zdeněk Rytíř. Za rok 1977 bola tretia v ankete Zlatý slávik, rok nato druhá. Už po roku jej profesionálnej dráhy ju kritika hodnotila s tým, že môže spievať všetko od blues cez šansón až po rock a soul.



Ota Petřina jej napísal skladby aj na ďalšie tri albumy Exploduj (1979), Já-My (1982) a Ročník 50 (1984). V polovici 80. rokov sa stretla s Petrom Jandom a výsledkom bol v roku 1985 úspešný album Jedeme dál s rovnomenným hitom či úspešným songom Není nám už sedmnáct.



K spolupráci s Petrom Jandom a Otom Petřinom sa vrátila aj v roku 2000, keď vznikol album Jedem dál II. Zo spolupráce Ondřejom Soukupom vznikli skladby Vůne párků alebo Promítám. Za rok 1987 získala prvýkrát Zlatého slávika v kategórii speváčky, ďalšie dva roky si prvenstvo zopakovala.



V 90. rokoch si Petra Janů zahrala vo viacerých muzikáloch ako napríklad Bedári, 451 stupňov Fahrenheita, Sen noci svätojánskej, Hamlet, Traja mušketieri, Golem či Angelika. V októbri 2004 vyšla kompilácia hitov Já jsem, jaká jsem. Od roku 2015 vystupuje s novou sprievodnou skupinou Amsterdam.



V októbri 2009 vydala nový štúdiový album s názvom Kouzlo. V novembri 2012 jej vydal Supraphon k 60. narodeninám v edícii Zlatá kolekce výberové 3CD s názvom Petra Janů: Má pouť. V októbri 2015 vyšlo CD+DVD Petra Janů & Věra Špinarová Live v Lucerně, v septembri 2017 štúdiový album Blázni a v novembri 2017 CD komplet štyroch albumov Petra & Petřina.



Sedemdesiatiny oslávila už 17. októbra 2022, mesiac pred dátumom narodenia, galakoncertom 50 let na scéně a 2x35 na světě v pražskej Lucerne, kde bol jej hosťom Petr Janda. V októbri 2022 vyšla k jej životnému jubileu kompilácia Hity a rarity 1975 – 2022, ktorá je prierezom jej úspešnej speváckej kariéry.