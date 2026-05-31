Nedela 31. máj 2026Meniny má Petronela a Petrana
Petronela a Petrana sú vášnivé

Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Bratislava 30. mája (TASR) - Ženské mená Petronela, Petrana majú latinský pôvod a ich význam je "pochádzajúca z rodu Petroniov". Nositeľky na našom území ojedinelých mien oslovujeme Petra, Petranka, Peťka alebo Nela.

Petronely a Petrany, ktoré oslavujú spolu meniny 31. mája, sú vášnivé ženy. Emotívnosť a túžba konať ich väčšinou doženú k extrémnym rozhodnutiam. Majú ale vysoko vyvinutú sebaovládaciu schopnosť, čo im umožňuje čeliť vypätým situáciám.

Sú veľmi inteligentné a schopné naplno sa obetovať. Majú aj vrodený cit pre diplomaciu.

Napriek skvelej vitalite by si mali dávať pozor na zdravie, a to najmä na žalúdok.

Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Obľúbené farby majú Petronely a Petrany oranžovú a medenú, ich ochranné rastliny sú vavrín, mak, nechtík, ochranné kamene topás, olivín a krištáľ.
