Philip Morris vstupuje na Slovensku do segmentu nikotínových vrecúšok

Bratislava 4. júla (OTS) - Spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. prináša na slovenský trh ďalšiu vedecky podloženú bezdymovú alternatívu. Do svojho portfólia pridala nikotínové vrecúška ZYN určené dospelým fajčiarom, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet. ZYN neobsahuje tabakové listy, ale nikotín farmaceutickej kvality v kombinácii s potravinárskymi prísadami.



„Aby sme naplnili našu víziu budúcnosti bez cigaretového dymu, neustále vnímame potreby našich dospelých zákazníkov. Snažíme sa rozširovať produktové portfólio menej rizikových bezdymových alternatív tak, aby sme dokázali v maximálnej možnej miere uspokojiť ich potreby a podporiť ich tak v rozhodnutí prestať fajčiť cigarety v prospech svojho vlastného zdravia,“ hovorí Martin Medveď, generálny riaditeľ Philip Morris Slovakia s.r.o.



Nikotínové vrecúška ZYN, vyvinuté švédskou spoločnosťou Swedish Match, sú novým spôsobom ako si dospelí užívatelia môžu vychutnať nikotín. ZYN obshuje o 99% menej škodlivín v porovnaní s cigaretami*. Neobsahuje tabak, má podobný tvar ako čajové vrecúška s pórovitým povrchom a vkladá sa do úst medzi hornú peru a ďasná. Obsahuje nikotín, arómy a iné prísady. Pre dospelých užívateľov je ZYN dostupný rôznych veľkostiach (MINI a CLASSIC), príchutiach a intenzitách nikotínového zážitku.



V súlade s prísnymi marketingovými princípmi spoločnosti PMI sa výrobok ZYN predáva s príchuťami určenými dospelým užívateľom a na obaloch nie sú zobrazené obrázky, popisy sladkostí či žiarivé farby. Obal produktu je zabezpečený „detským zámkom“, ktorý má zamedziť jeho manipulácii deťmi. Nikotínové vrecúška ZYN sú výhradne určené súčasným dospelým používateľom nikotínu a dospelým fajčiarom.



Upozornenie: ZYN nie je bez rizika. Dodáva nikotín, ktorý je návykový. Je určený výhradne pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.



*Dôležitá informácia: toto nemusí bezprostredne znamenať 99% zníženie rizika. O 99% menej škodlivín znamená priemerné zníženie 9 škodlivých chemických látok, ktoré Svetová zdravotnícka organizácia odporúča znížiť v cigaretovom dyme a medzi ktoré nepatrí nikotín. Hodnotenie je na základe porovnania dymu z referenčnej cigarety a látok uvoľňovaných z nikotínového vrecúška ZYN. Viac informácií na ZYN.com.