Pieseň k čiernej komédii Invalid naspievali Rytmus a Kmeťoband

Bratislava 21. januára (TASR) – Asal je názov titulnej piesne k novej čiernej komédii Invalid. "Bude jej rozumieť veľká časť obyvateľov Slovenska. A veľká aj nie, pretože skladba je naspievaná v rómčine," približujú tvorcovia rómsku verziu legendárnej piesne Úsmev od kapely Modus. V netradičnej hudobnej polohe sa v nej predstavuje Patrik Rytmus Vrbovský. Výslednú skladbu spracoval s Igorom Kmeťom a jeho Kmeťobandom.



Úsmev skupiny Modus pochádza z roku 1977. V pôvodnom znení ju spievali Janko Lehotský, Miro Žbirka a Marika Gombitová, autorom textu je Kamil Peteraj, ktorý bol myšlienkou prespievania jeho starého hitu nadšený. "Už samotná ponuka tohto prevedenia piesne sa mi veľmi páčila," hovorí básnik a textár. "Tešil som sa, že o prevedenie sa postarali Rytmus a Igor Kmeťo a keď som počul výsledok, veľmi sa mi páčil. Tiež je skvelé, že k piesni je aj videoklip a neostala iba piesňou, takto je to ešte lepšie," zhodnotil Peteraj. O preklad sa postaral pôvodom český rómsky spevák a hudobník Matúš Bagar.



Spoločná tvorba Rytmusa s Igorom Kmeťom ml., ako aj využitie samotnej skladby Úsmev boli nápad práve rapera. "Poznáme sa 20 rokov a už sme spolu viackrát spolupracovali, takže kto iný ako Igor Kmeťo? Spolupráca bola super ako vždy. Nahrávanie som si užil ako nahrávanie hocičoho iného," komentoval Rytmus.



Vo filme si aj zahral, objaví sa vo vedľajšej úlohe rómskeho "mafiánika" 90. rokov. Najväčšou výzvou pre rapera bolo rozprávanie v rómčine. "Celý obraz, ktorý sme nakrúcali v rómskej osade, som mal v rómčine, čo som trošku podcenil, pretože rómsky neviem rozprávať a celé mi to došlo až na pľaci. Samozrejme, s profi tímom sme sa s tým vyhrali a výsledok dopadol na jednotku," tvrdí Rytmus.



S jeho výkonom bol spokojný aj režisér Invalida Jonáš Karásek. "Rytmus dostal v našom filme viac priestoru a zvládol to podľa mňa perfektne, divákom sa bude jeho postava určite páčiť. To, ako vo filme skončí, zas možno poteší množstvo jeho neprajníkov," naznačil.



Koproducentom filmu je RTVS. Do kín ho uvedie distribučná spoločnosť CinemArt SK 9. februára.