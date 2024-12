Pieseň k vianočnej rozprávke zložil O. G. Brzobohatý

Bratislava 11. decembra (TASR) - Titulnú skladbu k novej vianočnej rozprávke Čarovné jablko zložil Ondřej Gregor Brzobohatý. Známy český skladateľ a spevák ju naspieval v slovenčine spoločne so speváčkou Terezou Maškovou. Informuje o tom Slovenská televízia a rozhlas (STVR). Pôvodnú rozprávku odvysiela 24. decembra o 20.30 h na Jednotke. Titulnú pieseň Láska stráži nás si môžu v týchto dňoch vypočuť poslucháči Rádia Slovensko.



Rozprávková novinka, ktorá je výsledkom koprodukcie STVR, Českej televízie a Trigon Production, prinesie na obrazovky príbeh o dospievaní, medzigeneračných vzťahoch a najmä o láske. Významnou zložkou je aj hudba, o ktorú sa postaral hudobný skladateľ a spevák Brzobohatý. Skomponoval hudbu aj k titulnej piesni, ku ktorej napísal text Peter Uličný. "Pieseň vystihuje ústrednú tému rozprávky a je duetom v podaní talentovanej speváčky Terezy Maškovej a Ondřeja Brzobohatého," uvádza STVR k hudobnej novinke, ktorá premiérovo zaznie vo vysielaní Rádia Slovensko vo štvrtok (12. 12.) o 7.30 h. Následne bude znieť v éteri okruhov Slovenského rozhlasu počas adventu.



Vianočná rozprávka režiséra Jakuba Machalu je podľa Brzobohatého plná exteriérových záberov slovenskej krajiny a vidieka, čo ho inšpirovalo pre ľudovú harmóniu. "A Peter Uličný má dar písať texty, ktoré priamo vyzývajú na melódiu. Nikdy za celý čas našej takmer deväťročnej spolupráce sa mi nestalo, že by som sa zasekol s niektorým z jeho textov a nevedel som, čo s ním," prezradil Brzobohatý.



Titulnú pieseň rozprávky naspieval s Maškovou v slovenčine. "Obaja máme pri práci so slovenčinou svoje výhody. Ja som s ňou vyrastal vďaka svojej mame a Tereza so slovenčinou žije vďaka svojmu partnerovi," objasňuje Brzobohatý s tým, že obaja umelci majú hudobný sluch, takže dokážu spievať bez českého prízvuku. "Priznám sa, že my dvaja sme v tejto disciplíne asi veľkou výnimkou. V mnohých iných prípadoch som často počul prízvuk a osobne mi ťahá uši. Možno aj preto mám v sebe zdravú sebareflexiu a viem, že to nie je drzosť z mojej a Terezinej strany, ale určitá zručnosť spievať po slovensky," uzavrel.