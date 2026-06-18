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Pieseň Svatá Kordula má novú podobu
Videoklip vznikal v Divokej Šárke v Prahe.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Pieseň Svatá Kordula z úspešného a oceňovaného albumu Na Radosti Anety Langerovej dostáva novú podobu. Jej osobitý hudobný prejav sa tu prepája s energiou Orchestra Folklorika a mladými talentmi zo Základných umeleckých škôl Folklorika. TASR informovala PR manažerka Adriana Nievelt.
Videoklip vznikal v Divokej Šárke v Prahe, v nahrávacom štúdiu S1 Českého rozhlasu a rovnako ako predchádzajúce počiny Orchestra Folklorika aj táto novinka stavia na autenticite, emóciách a silnom vizuálnom príbehu.
„Na spolupráci s Orchestra Folklorika ma fascinuje bezprostrednosť a energia, ktoré deti a mladí hudobníci do hudby vnášajú. Svatá Kordula je pre mňa pieseň o vnútornej sile, odvahe a nádeji. Bolo krásne stať sa súčasťou projektu, ktorý prepája tradíciu so súčasnosťou takým prirodzeným a živým spôsobom. Teším sa z výsledku a teším sa tiež na spoločné vystúpenie s orchestrom na Folklorika Feste,“ hovorí Aneta Langerová.
„Spolupráca s Anetou Langerovou priniesla skladbe mimoriadnu citlivosť a hĺbku. Je to projekt o odvahe, emóciách a spoločnom prežívaní hudby naprieč generáciami. Prepojenie s profesionálnymi muzikantmi, teda Anetou Langerovou a jej kapelou, je pre deti zážitkom i veľkou skúsenosťou do budúcna,“ hovorí predseda správnej rady Nadačného fondu Folklorika Tomáš Štefánek.
Svatá Kordula zaznie naživo na tohtoročnom Folklorika Feste, ktorý sa uskutoční 19. - 21. júna v Starom Hrozenkove. Festival každoročne prepája folklór, súčasnú hudbu, tanec a mladú umeleckú generáciu.
Videoklip mal premiéru na oficiálnom YouTube profile Anety Langerovej a ZUŠ Folklorika 16. júna 2026. Pieseň je možné vypočuť si na ďalších streamovacích a digitálnych servisoch.
Aneta Langerová patrí k najvýraznejším osobnostiam českej hudobnej scény. Speváčka a autorka s charakteristickým hlasom získala počas svojej kariéry množstvo hudobných ocenení, vrátane niekoľkých cien Anděl. Vo svojej tvorbe prepája silnú emocionalitu, autenticitu a osobitý hudobný výraz. Popri vlastnej koncertnej a autorskej činnosti sa dlhodobo venuje tiež projektom s kultúrnym a spoločenským presahom.
Videoklip vznikal v Divokej Šárke v Prahe, v nahrávacom štúdiu S1 Českého rozhlasu a rovnako ako predchádzajúce počiny Orchestra Folklorika aj táto novinka stavia na autenticite, emóciách a silnom vizuálnom príbehu.
„Na spolupráci s Orchestra Folklorika ma fascinuje bezprostrednosť a energia, ktoré deti a mladí hudobníci do hudby vnášajú. Svatá Kordula je pre mňa pieseň o vnútornej sile, odvahe a nádeji. Bolo krásne stať sa súčasťou projektu, ktorý prepája tradíciu so súčasnosťou takým prirodzeným a živým spôsobom. Teším sa z výsledku a teším sa tiež na spoločné vystúpenie s orchestrom na Folklorika Feste,“ hovorí Aneta Langerová.
„Spolupráca s Anetou Langerovou priniesla skladbe mimoriadnu citlivosť a hĺbku. Je to projekt o odvahe, emóciách a spoločnom prežívaní hudby naprieč generáciami. Prepojenie s profesionálnymi muzikantmi, teda Anetou Langerovou a jej kapelou, je pre deti zážitkom i veľkou skúsenosťou do budúcna,“ hovorí predseda správnej rady Nadačného fondu Folklorika Tomáš Štefánek.
Svatá Kordula zaznie naživo na tohtoročnom Folklorika Feste, ktorý sa uskutoční 19. - 21. júna v Starom Hrozenkove. Festival každoročne prepája folklór, súčasnú hudbu, tanec a mladú umeleckú generáciu.
Videoklip mal premiéru na oficiálnom YouTube profile Anety Langerovej a ZUŠ Folklorika 16. júna 2026. Pieseň je možné vypočuť si na ďalších streamovacích a digitálnych servisoch.
Aneta Langerová patrí k najvýraznejším osobnostiam českej hudobnej scény. Speváčka a autorka s charakteristickým hlasom získala počas svojej kariéry množstvo hudobných ocenení, vrátane niekoľkých cien Anděl. Vo svojej tvorbe prepája silnú emocionalitu, autenticitu a osobitý hudobný výraz. Popri vlastnej koncertnej a autorskej činnosti sa dlhodobo venuje tiež projektom s kultúrnym a spoločenským presahom.