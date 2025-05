Piesňová súťaž Eurovízie pozná prvých finalistov

Bazilej 14. mája (TASR) - Ukrajinská skupina Ziferblat sa v utorok večer vo švajčiarskom Bazileji po prvom kvalifikačnom kole piesňovej súťaže Eurovízie prebojovala do finále. Predviedli folk-rockovú skladbu s názvom Bird of Pray, informovala rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW).



Na rozdiel od finále Eurovízie (Eurovision Song Contest), kde sa hlasy národných porôt počítajú rovnako ako hlasy divákov, v semifinále víťazov určujú iba televízni diváci. „Srdce Európy bije pre Ukrajinu,“ poznamenal komentátor Eurovízie v nemeckej televízii Thorsten Schon pre DW.



V prvom semifinále súťažilo 15 z 37 krajín o desať miest vo finále. Okrem ukrajinskej skupiny Ziferblat uspeli aj favoriti súťaže podľa stávkových kancelárií - fínske trio KAJ (súťaží za Švédsko), Tommy Cash (Estónsko), Claude (Holandsko), Kyle Alessandro (Nórsko), VAEB (Island), Justyna Steczkowska (Poľsko), Gabry Ponte (San Marino), Napa (Portugalsko).



Do finále sa automaticky kvalifikoval víťaz predchádzajúcej súťaže (Švajčiarsko) a „veľká päťka“ - Británia, Nemecko, Španielsko, Taliansko a Francúzsko. Bielorusko a Rusko sú z účasti na Eurovízii vylúčené. Zvyšných desať finalistov bude známych vo štvrtok 15. mája. Finále Eurovízie sa uskutoční 17. mája.



Rekord v počte víťazstiev (sedem) držia spoločne Švédsko a Írsko. Slovensko v tomto ročníku nemá zastúpenie, ale slovenský spevák Adam Pavlovčin alias Adonxs reprezentuje Česko so skladbou „Kiss Kiss Goodbye“.



Eurovízia je medzinárodná súťaž populárnej hudby, v ktorej v priamom televíznom prenose súperia interpreti v rámci krajín Európskej vysielacej siete (EBU). Každý spevák alebo skupina predvedie trojminútovú pieseň a o víťazovi rozhodnú hlasy národných porôt a divákov z celého sveta.



V súčasnosti pravidlá súťaže zakazujú otvorene politické texty alebo symboly, ale regionálna rivalita je veľmi silná a často do nej zasahuje aj globálne napätie.



Je to jeden z najúspešnejších projektov EBU, vďaka ktorej napríklad odštartovala svoju úspešnú kariéru švédska skupina ABBA.



Prvá "Grand Prix Eurovision de la Chanson" (pôvodný názov súťaže) sa konala 24. mája 1956 v Teatro Kursaal vo švajčiarskom Lugane a vyhrala ju domáca speváčka Lys Assia s piesňou "Refrains". Zúčastnilo sa na nej sedem krajín a celkovo desať národných vysielateľov vysielalo šou naživo domácemu publiku.