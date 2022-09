Plameniak ružový bude na Slovensku zaradený ako nový vtáčí druh

Bratislava 16. septembra (TASR) - Plameniak ružový bude zaradený do fauny Slovenska ako nový vtáčí druh. Spozorovaný bol viackrát v okolí Trnavy. TASR o tom informovala Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko (SOS/BirdLife Slovensko).



"Ide o jedného mladého lietajúceho a samostatne fungujúceho jedinca. Podľa jeho správania a absencie označenia usudzujeme, že sa nejedná o jedinca uniknutého zo zajatia," priblížila Zuzana Lackovičová z trnavskej pobočky SOS/BirdLife Slovensko.



Plameniak ružový bol na Slovensku pozorovaný v druhej polovici 20. storočia, vtedy však nebol zaradený do vtáčej fauny Slovenska. V tom čase bol jeho výskyt vyhodnotený ako pravdepodobný únik zo zajatia, a to pre nedostatok dokladov o výskyte a vzdialenosti, v ktorej sa plameniaky v Európe vyskytovali. "Teraz je situácia iná. Z pozorovaní existuje viacero fotografií a videozáznamov a plameniaky k nám najbližšie hniezdia v severnom Taliansku, odkiaľ je zaletenie tohto jedinca pravdepodobné," poukázal Jozef Ridzoň z organizácie.



Doplnil, že najnovší záznam plameniaka prejde ešte schválením Faunistickou komisiou SOS/BirdLife Slovensko. Následne bude zaradený na zoznam vtákov, ktoré boli na Slovensku pozorované vo voľnej prírode.



Plameniaky ružové patria podľa SOS/BirdLife k najväčším plameniakom na svete a majú výšku do 145 centimetrov. Sú to typické vtáky Stredomoria. Žijú a hniezdia v pobrežných lagúnach so zmiešanou sladkou a morskou vodou alebo plytkých vnútrozemských jazerách. Živia sa drobnými vodnými kôrovcami, ktoré filtrujú z vody svojim zahnutým zobákom, približuje organizácia. Pokračuje, že ružovú farbu dospelých jedincov spôsobujú pigmenty v ich potrave. Plameniaky hniezdia v početných kolóniách a hniezda si stavajú ako kopčeky z blata alebo kamenia s kotlinkou pre vajíčka.