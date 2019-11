Plamienka driemavá dosiahla rekordný počet mláďat za posledné roky

Bratislava 8. novembra (TASR) - Šesť párov sovy plamienky driemavej tento rok priviedlo na svet 53 mláďat. Ide o rekordný počet za posledných osem rokov. Plamienka patrí k najvzácnejším a najviac ohrozeným druhom sovy hniezdiaci na Slovensku. TASR o tom informovala riaditeľka organizácie Ochrana dravcov na Slovensku Lucia Deutschová.



Ornitológovia robia systematický monitoring populácie plamienky s dôrazom na oblasť Podunajskej nížiny od roku 2014. "Za celý čas sme zaznamenali len jediné hniezdenie a to v roku 2017. Bolo to v budove poľnohospodárskeho družstva v Malej Mužli. Vyletelo odtiaľ šesť mládať. Aktuálna sezóna nás preto príjemne prekvapila," hovorí Kristián Bacsa z Ochrany dravcov na Slovensku.



Tento rok hniezdilo šesť párov v katastri obcí Okoč, Malá Mužla, Kolárovo, Zemianska Olča, Vlčany a Partizánske. "Vo všetkých týchto územiach sme pred viac ako desiatimi rokmi rozmiestnili vyše 60 búdok v spolupráci s miestnymi družstvami," uviedol Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku. Podotkol tiež, že päť párov využilo túto možnosť, jeden pár si vybral stropnú časť starej hospodárskej budovy.



To, že sa tento rok vyliahlo viac mláďat plamienky, pripisujú ornitológovia aj zvýšenému počtu hraboša poľného. Ten je hlavnou zložkou potravy sov. To im umožnilo hniezdiť a mať viac potomstva. Plamienkam tohto roku podľa ornitológov prialo aj počasie.



Sovíčatá z prvej vlny opustili hniezdo koncom júna, tie z druhej v priebehu septembra. Všetky sú označené krúžkami, vysvetlil Slobodník.



"Miestna populácia bola posilnená aj jedincami odchovanými v zajatí v štyroch rôznych zariadeniach v rámci Slovenska a Českej republiky. Od augusta 2017 do augusta 2019 bolo na povalách farmy neďaleko Dunajskej Stredy a Stredisku environmentálnej výchovy Dropie vypustených spolu 50 jedincov plamienky driemavej. Išlo o sovy rôznych vekových kategórií," hovorí Bacsa.



Ornitológovia pripomínajú, že plamienka driemavá v minulosti obývala každú kostolnú vežu a poľnohospodársky dvor. V roku 2000 sa odhadovalo, že na Slovensku žije 400 až 600 párov plamienky. "Dnes je hniezdenie natoľko ojedinelé, že sa tešíme z každého páru. Za posledných 30 rokov jej populácia na území Slovenska zaznamenala dramatický pokles, druh sa ocitol na pokraji vyhynutia," uzavrel Slobodník.