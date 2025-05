Plánovanie výletu v Mapy.com od A po Z

Bratislava 30. mája (OTS) -Foto: Zdroj: Mapy.comOddych od každodennej rutiny je základom zdravého životného štýlu. Ideálnym riešením môže byť spoznávanie nových miest. Či už túžite po prechádzke prírodou, cyklovýlete alebo objavovaní pamiatok, obcí či miest, naučíme vás, ako na to využiť niekoľko funkcií Mapy.com. Aplikácia je pre vás pripravená ako v desktopovej, tak aj mobilnej verzii a rovnako dobre ju môžu používať používatelia Androidu aj iOS. (linky na stiahnutie aplikácie)Odvaha na výlet by bola, ale kam najprv? Do Mapy.com ! Po stiahnutí aplikácie sa v poli pre Vyhľadávanie skrýva čarovné tlačidlo Tipy na výlet. Spoznáte ho podľa červenej emotikony dvoch stôp. Ak na túto funkciu kliknete, vaše výletné obzory sa náramne rozšíria!V závislosti od priblíženia mapy, ktorú na desktope ovládate tlačidlami + / – a v mobilnej aplikácii pomocou priblíženia či oddialenia prstami po obrazovke, sa vám v danej lokalite zobrazí nespočetné množstvo zaujímavých miest na návštevu.Priamo v mape ich uvidíte ako červeno-biele „pripináčiky“, populárnejšie miesta vám tiež ponúknu svoju náhľadovú fotku či recenzie. Súčasne sa vám vytvorí zoznam týchto tipov. Ten v aplikácii nájdete pod tlačidlom Zobraziť zoznam, na desktope zas v podobe bočného panela.Či už vaše požiadavky na výlet vychádzajú zo vzdialenosti, typu dopravy, druhu pamiatky či recenzií ďalších používateľov, všetky tieto podmienky môžete ďalej v plánovaní zohľadniť. Poďme si to ale ukázať na konkrétnom príklade.Foto: Zdroj: Mapy.com Autor: Matej ČernýPoďme si spolu navrhnúť modelovú situáciu, vďaka ktorej získate konkrétne tipy a jasnejšiu predstavu, ako pri plánovaní výletu postupovať. Predstavme si, že sme teraz turisti, ktorí vyrazili do Trenčína. Ten sa stáva naším východiskovým bodom pre budúce výlety, zároveň však nemáme veľmi dobrú predstavu o tom, aké pamiatky v blízkom okolí navštíviť.Ako prvý krok si otvoríme Mapy.com, kde sa pokúsime vyhľadať mesto Trenčín. Využijeme na to tlačidlo Vyhľadávanie alebo ručne priblížime mapu do oblasti, kde sa Trenčín nachádza.V druhom kroku nájdeme už spomínané tlačidlo Tipy na výlet. Máme dve možnosti, kde ho nájsť. Ak sme si Trenčín vyhľadali pomocou ručného priblíženia mapy, uvidíme tlačidlo priamo v menu, ako sme popísali v úvode článku. Druhá možnosť, kedy sa nám Tipy na výlet zobrazia, je v prípade, že sme si Trenčín našli pomocou funkcie Vyhľadávanie. V tomto momente sa nám Trenčín zobrazil ako konkrétne miesto s informačným panelom, ktorý okrem náhľadovej fotky, základných údajov o meste alebo počasia ponúka opäť tlačidlo Tipy na výlet.Keď naň v treťom kroku klikneme, objaví sa nám ponuka najbližších turisticky zaujímavých miest. Vďaka náhľadovej fotke nás zaujalo miesto s názvom Jaskyňa pod Jeleňom. Klikneme naň a opäť máme niekoľko možností – môžeme si prečítať základné informácie, pozrieť si fotky alebo si prejsť recenzie nahrané ostatnými používateľmi.Foto: Zdroj: Mapy.com Autor: Evžen ZdražilTento tip na výlet sa nám zapáčil, klikneme preto na tlačidlo Trasa. Vďaka tomu sa vo štvrtom kroku dostaneme do plánovania trasy. Cieľ je už jasný, stačí teda vyplniť pole pre Štart. Volíme mesto Trenčín, ktoré sa nám zobrazilo vďaka našepkávaču z histórie predchádzajúceho vyhľadávania.V tomto momente máme návrh trasy, vďaka ktorému zistíme, že tento výlet je vzdialený necelých 15 km a je dostupný autom. Skúsime prepnúť na turistickú mapu a všimneme si, že je v okolí mnoho farebných turistických chodníkov. V paneli pre prepínanie dopravy zaškrtneme ikonu Pešo, trasa sa nám v mape behom chvíľky zmení a teraz dokonca získavame dve možnosti trasy.Obe trasy možno porovnať aj z hľadiska ich výškového profilu. Táto funkcia nám ukazuje celkové stúpanie aj klesanie počas trasy, môžeme sa vďaka nej tiež dozvedieť, aký najvyšší bod nás na našej púti čaká. Nakoniec volíme síce dlhšiu, ale menej náročnú turistickú trasu a auto nechávame na vzdialenejší výlet.V poslednom kroku si môžeme trasu po prihlásení do Mapy.com uložiť. Všimneme si, že ju tiež možno medzi sebou zdieľať pomocou skráteného odkazu, QR kódu či si ju stiahnuť ako obrázok. Dokonca ju dokážeme exportovať vo forme GPX do GPS.Trasa Trenčín - Jaskyňa pod Jeleňom