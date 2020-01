Ples v opere výťažkom opäť pomôže rozvoju inkluzívneho vzdelávania

Bratislava 29. januára (TASR) – Jubilejný 20. dobročinný Ples v opere opäť potvrdil svoj významný charitatívny rozmer. Vďaka príspevkom hostí sa podarilo dosiahnuť rekordný výťažok v hodnote 270.710 eur, ktorý v plnej výške poputuje na naplnenie dobročinného poslania. Tým je aj v tomto roku podpora inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom informoval PR manažér Filip Púchovský.



Ples v opere 11 rokov prispieva k pozitívnym zmenám v spoločnosti. Počas tohto obdobia si vybudoval postavenie jedného z najväčších charitatívnych podujatí na Slovensku. Štedrosť hostí a ich ochota pomáhať spojená so záujmom o dobročinné poslanie každým rokom stúpa, čoho dôkazom je aj výška výťažku, ktorá v rámci 20. ročníka tohto podujatia dosiahla rekordnú hodnotu.



„Som úprimne potešený, že Ples v opere si už 20 rokov zachováva priazeň vzácnych hostí, ktorí sa stotožňujú s jeho charitatívnym rozmerom a každý rok prispievajú k naplneniu jeho dobročinného zámeru. Som presvedčený o tom, že jednotlivci aj veľké spoločnosti by mali podať pomocnú ruku tam, kde je to potrebné, pokiaľ je to v ich možnostiach, a využiť svoj potenciál na upozornenie na pálčivé celospoločenské témy. Už tretí rok spolupracujeme s Nadáciou pre deti Slovenska, s ktorou sa spoločne tešíme z úžasných výsledkov, ktoré táto spolupráca prináša,“ uviedol.



Výťažok z 20. ročníka dobročinného Plesu v opere v plnej výške využije mimovládna nezisková organizácia Nadácia pre deti Slovenska na ďalší rozvoj programu, ktorý prispieva k zlepšeniu a rozšíreniu možností vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.



„Sme veľmi milo prekvapení zo sumy výťažku, ktorý sa podarilo v tomto roku vyzbierať. Ďakujeme Plesu v opere a predovšetkým hosťom a podporovateľom za ich štedrosť a záujem, ktorý problematike inkluzívneho vzdelávania prejavujú už tretí rok. Sme nesmierne potešení, že táto téma rezonuje v spoločnosti a opätovne našla u hostí Plesu v opere takú veľkú odozvu,“ povedal Ondrej Gallo, riaditeľ Nadácie pre deti Slovenska. „Vďaka vyzbieraným financiám budeme môcť pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska rozšíriť úspešný program na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? aj na materské školy a zároveň zabezpečiť jeho udržateľnosť aj do ďalších školských rokov,“ doplnil.



Charitatívny rozmer tohto podujatia má svojich podporovateľov aj v radoch mnohých známych osobností. Medzi ne patrí aj zjazdová lyžiarka, najúspešnejšia paralympionička v histórii Slovenska, Henrieta Farkašová. Tá sa tento rok ujala aj symbolického úderu na gong a problematika inkluzívneho vzdelávania je jej veľmi blízka. „Myslím si, že je veľmi dôležité, aby spoločnosť vedela prijať aj ľudí so zdravotným znevýhodnením a aj deti vedeli akceptovať iných a podporovať ich,“ uviedla športovkyňa.