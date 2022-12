Po čom túžia Slováci v segmente elektro?

Bratislava 10. decembra (OTS) - Vianočné nákupy sú už v plnom prúde, no vonkajšie okolnosti výrazne ovplyvňujú nákupné správanie Slovákov. Dokazujú to aj rebríčky predaja v PLANEO.Nie je žiadnym tajomstvom, že mnohí spotrebitelia si odkladajú nakupovanie vianočných darčekov až na úplný záver roka. Najmä nákup cenovo náročnejšieho sortimentu začínajú vyhľadávať počas najväčšieho nákupného sviatku Black Friday.Kým však v uplynulých rokoch bol počas Black Friday záujem o približne rovnaké produktové skupiny, tento rok priniesol nejednému obchodníkovi prekvapenie v excelovských tabuľkách. „Z nákupného správania našich zákazníkov môžeme vyčítať reakciu na zdražovanie pohonných hmôt, elektriny či potravín a v predajoch sa odzrkadlilo aj zálohovanie,“ naznačuje obchodný riaditeľ siete predajní PLANEO Peter Matuška.Peter Matuška: Správanie zákazníkov dokážeme čiastočne predvídať, niekedy však vedia poriadne prekvapiť. Foto: Zuzana Dudášová„V minuloročnom dopyte sa odzrkadľovalo zatvorenie kaviarní a reštaurácií, dištančné vyučovanie a prechod na homeoffice. Najväčší záujem bol o prístroje a bombičky SodaStream, automatické kávovary, kombinácie chladničiek s mrazničkou, smartfóny, notebooky a LED televízory. Tento rok bol počas Black Friday v PLANEO opäť najpredávanejším sortimentom SodaStream, avšak oproti minulému roku predaj jeho dosiahol niekoľkonásobné zvýšenie,“ konkretizuje Matuška, pričom tento trend dáva riaditeľ PLANEO do súvisu so zálohovaním.Do TOP 5 najpredávanejších produktov sa dostali tiež elektrokolobežky Sencor, ktoré tiež zaznamenali v porovnaní s minulým rokom výrazný rast. Okrem toho Slováci nakupujú aj vrchom plnené práčky, za čím môže stáť „zelenšie“ premýšľanie a trend vymieňať staré spotrebiče za nové, ekonomicky výhodnejšie – aj v porovnaní s predpokladaným budúcoročným zvyšovaním cien tovarov. Dopyt je tiež štandardne po chladničkách, televízoroch či kávovaroch.Medzi vyhľadávané vianočné darčeky na eshope Planeo.sk , ako aj v jeho kamenných predajniach, patria malé domáce spotrebiče, najčastejšie ide o smartfóny a smart hodinky, notebooky či tablety, ale tiež produkty zo segmentu starostlivosti o zdravie, ako sú napríklad depilátory, žehličky na vlasy, elektrické zubné kefky či fény. To, že si chcú slovenskí spotrebitelia skrášliť a zútulniť svoj domov aj v neľahkej dobe, potvrdzuje vyhľadávaná kategória Bytových dekorácií.„Okrem toho sa v tomto období zvyšuje aj dopyt z oblasti Gamingu, ako sú bezdrôtové herné slúchadlá, herné myši, klávesnice a podobne,“ hovorí Peter Matuška a dodáva: „Pre našich zákazníkov sme tiež v tomto hektickom predvianočnom období pripravili najlepšie Tipy na vianočné darčeky , ktoré nájdu na špeciálnej podstránke. Uľahčenie výberu a zjednodušenie nákupov tých najlepších darčekov pre ich blízkych je možné tiež vďaka inšpiráciám, ktoré nájdu na špeciálnej podstránke Darčeky s úsmevom .“Predajne v Štúrove a Skalici sa otvárali už s novým logom. Foto: PLANEONajrozšírenejšia sieť elektro na Slovensku má k dnešnému dňu už 55 predajní. Druhú predajňu s novým logom otvorilo PLANEO v polovici novembra v Skalici. „Kamenné obchody sú pre našich zákazníkov stále zaujímavé, či už ako samotné predajne, kde si môžu tovar prezrieť, porovnať a zistiť o ňom viac od našich predajcov, alebo ako výdajne objednávok z e-shopu Planeo.sk . Spolu s dopravou Premium a Standard, ako aj so Z-boxami a výdajňami Packeta tak vieme doručiť tovar čo najskôr a čo najpohodlnejšie pre našich zákazníkov. Zvlášť v tomto predvianočnom období tým výrazne eliminujeme čakacie doby na objednávky, ktoré sa predlžujú priamo úmerne približujúcim sa sviatkom,“ upozorňuje Peter Matuška.Obchodný riaditeľ siete PLANEO zároveň dodáva, že pri sobotných online objednávkach sú schopní doručiť tovar už v nasledujúci pondelok. Pre nákupy skutočne na poslednú chvíľu pripravilo PLANEO možnosť vyzdvihnutia tovaru priamo na všetkých jeho 55-tich predajniach, v závislosti od dostupnosti tovaru, a to už do 30 minút od objednávky. Navyše predajne bude mať otvorené aj na Štedrý deň 24. decembra do 12.00 hod.